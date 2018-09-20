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Emoção

Xuxa afirma que fã morreu após recebê-la em aeroporto na Argentina

Apresentadora prestou homenagem a ele nas redes sociais

Publicado em 

20 set 2018 às 11:39

Publicado em 20 de Setembro de 2018 às 11:39

. Crédito: Aline Massuca/ Globo
Xuxa Meneghel informou, através das redes sociais, que um fã morreu durante a chegada dela no aeroporto internacional de Ezeiza, na Argentina. A publicação foi feita na noite desta quarta-feira, 19.
Hernan Mondragon chegou a ser socorrido, mas não sobreviveu. Ele estava entre os fãs que esperavam a apresentadora no saguão do local. De acordo com a assessoria de imprensa de Xuxa, ela ficou muito abalada ao saber da morte do fã, que sofria de problemas cardíacos.
No perfil oficial no Instagram, a apresentadora prestou uma homenagem. “Quando eu deixei de fazer o programa na Argentina eu fiquei dias com a carinha de Herna Mondragon na minha cabeça. Sempre que me via era emoção pura. Hoje, na chegada do aeroporto, ele se emocionou tanto que passou mal e inacreditavelmente se foi”, escreveu.
Os seguidores de Xuxa se manifestaram. “Se foi emoção, querida, por estar lhe vendo, ele estava feliz e partiu em paz” e “Que Deus conforte o coração de toda sua família” foram alguns dos comentários. Triste, a apresentadora concluiu: “Meu fã e amigo virou anjo. Meu coração está apertado por não poder fazer nada para tê-lo ao meu lado, desculpe”.
Xuxa foi à Argentina para inaugurar a primeira filial internacional de sua franquia de depilação a laser. Nos anos 1990, ela fez grande sucesso no país e ainda mantém muitos fãs. Assista:

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