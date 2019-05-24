Whindersson Nunes aceita desculpas de Carlinhos Maia

Crédito: Reprodução/Instagram @carlinhosmaiaof

Carlinhos Maia, 24, e Whindersson Nunes, 24, parece ter chegado ao fim. Whindersson desabafou durante esta madrugada em sua conta no Instagram e disse que Carlinhos o desbloqueou do Whatsapp e pediu desculpas: "Ele deve ter tomado um choque de realidade". A briga dos influenciadores digitais, 24, e, 24, parece ter chegado ao fim. Whindersson desabafou durante esta madrugada em sua conta noe disse que Carlinhos o desbloqueou do Whatsapp e pediu desculpas: "Ele deve ter tomado um choque de realidade".

confusão e disse que Carlinhos falava mal dele pelas costas. "Conheci o Carlinhos pelo Kaká (Kaká Diniz, empresário e marido de Simone, da dupla com Simaria). Ele era uma pessoa muito legal, gente boa, um cara presença. Mas comecei a sentir uma atitudes...comecei a ficar chateado", disse, sem especificar do que se tratava. Antes, no entanto, Whindersson contextualizou ae disse que Carlinhos falava mal dele pelas costas. "Conheci o Carlinhos pelo Kaká (Kaká Diniz, empresário e marido de, da dupla com). Ele era uma pessoa muito legal, gente boa, um cara presença. Mas comecei a sentir uma atitudes...comecei a ficar chateado", disse, sem especificar do que se tratava.

"Às vezes a gente sentava para conversar, o Carlinhos dizia que ia mudar, mas quando eu saía de perto, alguém contava que ele tinha falado mal de mim. E eu sempre relevando. E isso continuava acontecendo. Eu sentava de novo, falava: 'Cara, não precisa disso'. Aí eu desanimei, comecei a dar uma afastada", contou.

casamento de Carlinhos e Lucas Guimarães, no Sergipe. O humorista e sua mulher, a cantora Luísa Sonza, seriam padrinhos da união. O principal sinal de que as relações dos dois estavam estremecidas surgiu publicamente na terça-feira (21), quando Whindersson Nunes não foi ao badalado, no Sergipe. O humorista e sua mulher, a cantora, seriam padrinhos da união.

A briga foi tão feia que Carlinhos, que até então era chamado pelos seus seguidores como o rei do Instagram, desativou a sua conta da rede social. Carlinhos Maia disse ao blog do Leo Dias, no UOL, que Whindersson e Sonza não estariam felizes com o crescimento do influenciador digital na internet. "Quando você deixa de ser o número um, você não fica feliz [se referindo aos números de Carlinhos que superaram os de Whindersson]. Imagine que você era o queridinho e não é mais. Simples. Nunca fiz nada."

Pouco depois dessas declarações polêmicas e de Carlinhos deixar de seguir Whindersson e Luísa no Instagram, o humorista publicou no Twitter vários "kkkk". Carlinhos logo rebateu curtindo um comentário no Instagram, debochando sobre a depressão de Whindersson. "Oxe, não era ele que estava com depressão?". No Twitter, o humorista respondeu: "Você será o primeiro quando entender o que é ser um".

No desabafo do Instagram, Whindersson disse que ficou sabendo que seria padrinho do casamento de Carlos por meio da imprensa. "Que diabo é isso? Padrinho de casamento você pede conselho, é uma pessoa próxima. Falei que não daria para ser padrinho, e ele me bloqueou no Whatsapp. Mas estou tranquilo. Que a lua de mel seja perfeita, porque o casamento dele foi muito bonito", disse.

Antes, via Twitter, Whindersson também deu indícios de que o clima nas gravações da série "Os Roni", do canal Multishow, em que ambos são protagonistas, não foi dos melhores. "Só eu sei o que passei com você nesse últimos meses gravando, e não tô a fim de falar nada disso aqui, porque você está em um momento único da vida, então me deixe".