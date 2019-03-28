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Testamento

Viúva de Boechat herda 75% dos bens, diz colunista

Veruska ficou com a casa em que o casal vivia, em São Paulo, e a parte de Boechat em uma empresa em Nova York, da qual ele era sócio; os outros 25% da herança serão divididos entre os seis filhos do jornalista, segundo informações do colunista Leo Dias

Publicado em 28 de Março de 2019 às 12:49

Publicado em 

28 mar 2019 às 12:49
Ricardo Boechat e Veruska Seibel em 2013 Crédito: Cedoc/A GAZETA
Cerca de um ano e meio antes de morrer Ricardo Boechat deixou um testamento. No documento, segundo informações do colunista Leo Dias, ele destinou 75% dos bens totais para a viúva, Veruska Seibel Boechat. 
Os outros 25% restantes serão divididos entre Valentina e Catarina, filhas que são fruto do relacionamento com a capixaba, além de Beatriz, Paula, Rafael e Patrícia, filhos de relacionamentos anteriores. 
Segundo está no documento, expedido em junho de 2017, Boechat deixou para Veruska a casa em que morava com ela em São Paulo além da fatia que ele possui como sócio na empresa 200 East Commercial Corpo, com sede em Nova York, nos Estados Unidos. 
De acordo com Leo Dias, o que chama a atenção é o fato de Boechat ter colocado uma cláusula vitalícia de "incomunicabilidade" no testamento. Isso significa que todo o patrimônio dele não poderá ser dividido com os atuais ou futuros parceiros de seus filhos. 

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