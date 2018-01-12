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"Bafão"

Vídeo mostra supostos gêmeos capixabas do BBB em pancadaria

Assessoria de Antônio e Manoel nega que sejam eles na gravação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jan 2018 às 18:08

Publicado em 12 de Janeiro de 2018 às 18:08

Vídeo mostra 'gêmeos do BBB' envolvidos em pancadaria, em Vitória Crédito: Reprodução/Internauta Gazeta Online
Vídeo que circula nas redes sociais desde o início da manhã desta sexta-feira (12) mostra, supostamente, os gêmeos do "Big Brother Brasil 17", Antônio e Manoel Rafaski, em uma briga que aconteceu na saída de uma unidade de uma rede de fast-food. As imagens foram publicadas também pelo colunista Leo Dias, que afirma que se trata dos ex-BBBs. 
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Na gravação, o suposto primeiro gêmeo já aparece caído, de bruços, e, em seguida, o segundo irmão é visto enfrentando um dos seguranças da loja. O vídeo acaba quando uma senhora consegue impedir um dos dois de continuar enfrentando os vigilantes e tudo parece ficar controlado.
Assista: 
Não há informações que dão conta sobre o motivo da briga. Procurada, a assessoria de Manoel respondeu, por e-mail, informando que os jovens que aparecem nas imagens não são os ex-BBBs. 

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