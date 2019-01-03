Vídeo mostra Marília Mendonça varrendo chão após show de réveillon

Depois de se apresentar com Gusttavo Lima no réveillon do Marina Park, em Fortaleza, Marília Mendonça resolveu dar uma "varridinha" no espaço do evento e no backstage do palco.
Ela quis ficar até o final da festa para ajudar a equipe da limpeza e logo se encarregou de arranjar uma vassoura para que pudesse cumprir seu objetivo.
O vídeo da sertaneja executando a tarefa doméstica viralizou nas redes sociais e os fãs só têm comentários para elogiar a cantora: "Por isso eu a amo. É simples. Parabéns!", exclamou um internauta. Outro fã alegou: "E teve rainha. Que tudo!".
Veja o vídeo de Marília Mendonça varrendo o chão do palco: