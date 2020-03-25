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Vídeo: Felipe Neto ostenta chuveiro de luxo de R$ 3,7 mil

Chuveiro chique tem painel termostático, oito bicos ajustáveis e multifuncionais, que podem servir como ducha ou hidromassagem, além de controle de temperatura e intensidade dos jatos d'água
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2020 às 10:24

Publicado em 25 de Março de 2020 às 10:24

O youtuber e empresário Felipe Neto
O youtuber e empresário Felipe Neto Crédito: Reprodução/Instagram @felipeneto
Felipe Neto deixou os fãs de boca aberta ao mostrar um chuveiro chique na web. O item, instalado em sua própria casa, custa nada menos que algo em torno de R$ 3,7 mil e o empresário e youtuber de 23 anos exibiu o produto ao fazer uma brincadeira sobre cuidados de higiene em meio à quarentena
"Dia 8 de quarentena: descobri que meu chuveiro tem bluetooth!", disse ele, em post no Twitter. 
"É um chuveiro ou transformers?", perguntou uma fã. Outra, observou: "Não saberia nem usar esse chuveiro". Um outro internauta comentou: "Um carro pendurado na parede você tem". 

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Na web, a reportagem do portal Uol encontrou modelos similares que chegam a custar, em média, R$ 3,7 mil. 
O produto vem com painel termostático, oito bicos ajustáveis e multifuncionais, que podem servir como ducha ou hidromassagem, além de controle de temperatura e intensidade dos jatos d'água.

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