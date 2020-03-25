Vídeo: Felipe Neto ostenta chuveiro de luxo de R$ 3,7 mil

O youtuber e empresário Felipe Neto Crédito: Reprodução/Instagram @felipeneto

Felipe Neto deixou os fãs de boca aberta ao mostrar um chuveiro chique na web. O item, instalado em sua própria casa, custa nada menos que algo em torno de R$ 3,7 mil e o empresário e youtuber de 23 anos exibiu o produto ao fazer uma brincadeira sobre cuidados de higiene em meio à quarentena

"Dia 8 de quarentena: descobri que meu chuveiro tem bluetooth!", disse ele, em post no Twitter.

"É um chuveiro ou transformers?", perguntou uma fã. Outra, observou: "Não saberia nem usar esse chuveiro". Um outro internauta comentou: "Um carro pendurado na parede você tem".

Na web, a reportagem do portal Uol encontrou modelos similares que chegam a custar, em média, R$ 3,7 mil.

O produto vem com painel termostático, oito bicos ajustáveis e multifuncionais, que podem servir como ducha ou hidromassagem, além de controle de temperatura e intensidade dos jatos d'água.