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Comercial

Vídeo de beijo de Anitta e Neymar foi vendido por R$ 1,5 mil

Segundo informações da revista Contigo!, o colunista Leo Dias desembolsou o valor do próprio salário

Publicado em 

11 mar 2019 às 12:17

Publicado em 11 de Março de 2019 às 12:17

Crédito: Reprodução/Instagram @anitta_sul
Tudo acaba no departamento comercial das empresas e com o beijo de Anitta e Neymar não foi diferente. O colunista Leo Dias teve que desembolsar do próprio bolso R$ 1,5 mil pela gravação que mostra a Poderosa e o craque do PSG se beijando no Nosso Camarote, no Carnaval do Rio de Janeiro 2019. 
Segundo informações da revista Contigo!, Leo revelou o valor em uma passagem que fez pelo Camarote CarnaUOL Nº1. 
"O pessoal do 'Fofocalizando' falou que um cara queria vender o vídeo. Pedi para comprar, mas existe uma questão burocrática das empresas. Elas não podem pagar imediatamente para a pessoa. Paguei com o meu dinheiro", contou ele em uma transmissão ao vivo do portal UOL.
"Liguei e o cara tremeu. 'Vamos falar o português claro: R$ 3 mil eu não vou pagar nesse vídeo'. Falei até para a Anitta: 'O beijo não vale R$ 3 mil'. Paguei R$ 1,5 mil", disse ele.
Depois de vazada a filmagem, Anitta voltou atrás e disse que poderia, sim, ter beijado o ex de Bruna Marquezine. Ela completou e afirmou que teria ficado com mais de 20 pessoas naquele noite, incluindo mulheres, de acordo com Contigo!. 

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