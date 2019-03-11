Vídeo de beijo de Anitta e Neymar foi vendido por R$ 1,5 mil

Crédito: Reprodução/Instagram @anitta_sul

Tudo acaba no departamento comercial das empresas e com o beijo de Anitta e Neymar não foi diferente. O colunista Leo Dias teve que desembolsar do próprio bolso R$ 1,5 mil pela gravação que mostra a Poderosa e o craque do PSG se beijando no Nosso Camarote, no Carnaval do Rio de Janeiro 2019.

Segundo informações da revista Contigo!, Leo revelou o valor em uma passagem que fez pelo Camarote CarnaUOL Nº1.

"O pessoal do 'Fofocalizando' falou que um cara queria vender o vídeo. Pedi para comprar, mas existe uma questão burocrática das empresas. Elas não podem pagar imediatamente para a pessoa. Paguei com o meu dinheiro", contou ele em uma transmissão ao vivo do portal UOL.

"Liguei e o cara tremeu. 'Vamos falar o português claro: R$ 3 mil eu não vou pagar nesse vídeo'. Falei até para a Anitta: 'O beijo não vale R$ 3 mil'. Paguei R$ 1,5 mil", disse ele.