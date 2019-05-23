Vestido de Gretchen vira piada na web: "Djalma Noivas"

, então, se sentiu no dever de. Em resposta a um comentário em um post do Instagram, ele escreveu: "Por isso que quem está usando é ela e não você. Quando você for a um casamento, escolhe o que achar bonito e se tiver coragem alguém pode dizer na sua cara que está feio também. Não se assuste se isso acontecer, só lembra do dia em que fez um comentário sem ninguém pedir, engole a seco e segue plena".