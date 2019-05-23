Vestido de Gretchen vira piada na web: "Djalma Noivas"

O vestido que Gretchen, de 59 anos, usou para ir ao casamento de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães virou piada na web. Em um Instagram de famosos, o look chegou a ser comparado aos modelos cafonas que "Djalma Noivas", da série "Tapas e Beijos" da Globo.
"Combinando com a decoração da festa", soltou uma internauta, enquanto outra falou: "Viu o mau gosto passando, pegou e foi para o casamento". Um fã rebateu: "Tenho nada com isso, mas a pessoa implora para virar chacota. Tão brega quanto vulgar".
Thammy Miranda, então, se sentiu no dever de defender a mãe. Em resposta a um comentário em um post do Instagram, ele escreveu: "Por isso que quem está usando é ela e não você. Quando você for a um casamento, escolhe o que achar bonito e se tiver coragem alguém pode dizer na sua cara que está feio também. Não se assuste se isso acontecer, só lembra do dia em que fez um comentário sem ninguém pedir, engole a seco e segue plena".