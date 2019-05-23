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Em casamento

Vestido de Gretchen vira piada na web: "Djalma Noivas"

Rainha do Rebolado usou look para ir ao casamento de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

23 mai 2019 às 13:02

Publicado em 23 de Maio de 2019 às 13:02

Crédito: Reprodução/Instagram @tiacrey
O vestido que Gretchen, de 59 anos, usou para ir ao casamento de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães virou piada na web. Em um Instagram de famosos, o look chegou a ser comparado aos modelos cafonas que "Djalma Noivas", da série "Tapas e Beijos" da Globo
"Combinando com a decoração da festa", soltou uma internauta, enquanto outra falou: "Viu o mau gosto passando, pegou e foi para o casamento". Um fã rebateu: "Tenho nada com isso, mas a pessoa implora para virar chacota. Tão brega quanto vulgar". 
> Thammy Miranda é processado por dar calote em banco
Thammy Miranda, então, se sentiu no dever de defender a mãe. Em resposta a um comentário em um post do Instagram, ele escreveu: "Por isso que quem está usando é ela e não você. Quando você for a um casamento, escolhe o que achar bonito e se tiver coragem alguém pode dizer na sua cara que está feio também. Não se assuste se isso acontecer, só lembra do dia em que fez um comentário sem ninguém pedir, engole a seco e segue plena". 

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