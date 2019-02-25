Veja os looks dos famosos no Oscar 2019

Crédito: Montagem Gazeta Online

A cerimônia do Oscar 2019 aconteceu na noite deste domingo (24) e, além de eleger as melhores produções do cinema mundial e reconhecer artistas que fizeram a diferença na cena artística, o evento serve para fazer as celebridades gastarem todas as cartas com produções para tirar o fôlego.

Um dos mais elogiados looks é da cantora Lady Gaga, que levou estatueta poe sua participação em "Nasce Uma Estrela", ao lado de Bradley Cooper, ao som de "Shallow". Ela usou uma gargantinha de diamantes africana da Tiffany & Co - peça que foi usada, inclusive, em "Bonequinha de Luxo" por Audrey Hepburn. A peça é avalada em R$ 113 milhões.

Jennifer Lopez também teve a produção muito bem avaliada na internet. A atriz usou um modelo tubinho de manga longa metalizado e apostou tudo nele para chamar a atenção no red carpet, já que cabelo, maquiagem e joias ficaram em segundo plano.

BILLY PORTER BRILHA DE VESTIDO NO OSCAR 2019

Artista multifacetado, não teve para ninguém depois da aparição de Billy Porter no tapete vermelho da cerimônia. Ele usou um vestido de gala de Christian Siriano.

O Gazeta Online separou os 10 looks que mais abalaram a internet. Veja:

Oscar 2019: Olivia Colman Crédito: Reprodução/Instagram @theacademy

Oscar 2019: Jason Momoa Crédito: Reprodução/Instagram @celebs__outfits

Oscar 2019: Regina King Crédito: Reprodução/Instagram @theacademy

Oscar 2019: Elsie Fisher Crédito: Reprodução/Instagram @theacademy

Oscar 2019: Billy Porter Crédito: Reprodução/Instagram @theacademy

Oscar 2019: Lady Gaga Crédito: Reprodução/Instagram @thefavmag

Oscar 2019: Jennifer Lopez Crédito: Reprodução/Instagram @stilldanismanimcom

Oscar 2019: Kendall Jenner Crédito: Reprodução/Instagram @simdiduyduk

Oscar 2019: Adriana Lima Crédito: Reprodução/Instagram @itsluxecharm