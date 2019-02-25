Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Os 10 "mais mais"

Veja os looks dos famosos no Oscar 2019

O Gazeta Online separou 10 produções que deram o que falar na web
Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

25 fev 2019 às 14:01

Publicado em 25 de Fevereiro de 2019 às 14:01

Crédito: Montagem Gazeta Online
A cerimônia do Oscar 2019 aconteceu na noite deste domingo (24) e, além de eleger as melhores produções do cinema mundial e reconhecer artistas que fizeram a diferença na cena artística, o evento serve para fazer as celebridades gastarem todas as cartas com produções para tirar o fôlego. 
Um dos mais elogiados looks é da cantora Lady Gaga, que levou estatueta poe sua participação em "Nasce Uma Estrela", ao lado de Bradley Cooper, ao som de "Shallow". Ela usou uma gargantinha de diamantes africana da Tiffany & Co - peça que foi usada, inclusive, em "Bonequinha de Luxo" por Audrey Hepburn. A peça é avalada em R$ 113 milhões. 
Jennifer Lopez também teve a produção muito bem avaliada na internet. A atriz usou um modelo tubinho de manga longa metalizado e apostou tudo nele para chamar a atenção no red carpet, já que cabelo, maquiagem e joias ficaram em segundo plano. 
BILLY PORTER BRILHA DE VESTIDO NO OSCAR 2019
Artista multifacetado, não teve para ninguém depois da aparição de Billy Porter no tapete vermelho da cerimônia. Ele usou um vestido de gala de Christian Siriano. 
O Gazeta Online separou os 10 looks que mais abalaram a internet. Veja: 
Oscar 2019: Olivia Colman Crédito: Reprodução/Instagram @theacademy
Oscar 2019: Jason Momoa Crédito: Reprodução/Instagram @celebs__outfits
Oscar 2019: Regina King Crédito: Reprodução/Instagram @theacademy
Oscar 2019: Elsie Fisher Crédito: Reprodução/Instagram @theacademy
Oscar 2019: Billy Porter Crédito: Reprodução/Instagram @theacademy
Oscar 2019: Lady Gaga Crédito: Reprodução/Instagram @thefavmag
Oscar 2019: Jennifer Lopez Crédito: Reprodução/Instagram @stilldanismanimcom
Oscar 2019: Kendall Jenner Crédito: Reprodução/Instagram @simdiduyduk
Oscar 2019: Adriana Lima Crédito: Reprodução/Instagram @itsluxecharm
Oscar 2019: Emma Roberts Crédito: Reprodução/Instagram @mercy.amore

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos jason momoa lady gaga Oscar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados