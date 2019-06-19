Veja fotos do festão de aniversário do filho de Wanessa e Marcus Buaiz

João Francisco, o caçula de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz, celebrou seus cinco anos nesta terça-feira (18) com festão em um cerimonial infantil. O tema do evento foi o fundo do mar e família e amigos mais chegados prestigiaram a data.
Na hora dos parabéns, João foi cercado pelos pais, o irmão mais velho, Marcus, pela tia Camilla Camargo, e pelos avós maternos, Zilu e Zezé Di Camargo, que foi acompanhado da noiva capixaba, Graciele Lacerda.
Marcus também levou sua mãe e avó das crianças, Tânia Buaiz, a irmã Eduarda Buaiz e o pai, Américo Buaiz para brindarem a nova idade do pequeno.