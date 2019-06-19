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Veja fotos do festão de aniversário do filho de Wanessa e Marcus Buaiz

Casal reuniu amigos e família em festa temática para João Francisco, o caçula

Publicado em 19 de Junho de 2019 às 12:03

Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

19 jun 2019 às 12:03
João Francisco, o caçula de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz, celebrou seus cinco anos nesta terça-feira (18) com festão em um cerimonial infantil. O tema do evento foi o fundo do mar e família e amigos mais chegados prestigiaram a data. 
> Zilu e Graciele se encontram em festa do neto de Zezé Di Camargo
Na hora dos parabéns, João foi cercado pelos pais, o irmão mais velho, Marcus, pela tia Camilla Camargo, e pelos avós maternos, Zilu e Zezé Di Camargo, que foi acompanhado da noiva capixaba, Graciele Lacerda.
Marcus também levou sua mãe e avó das crianças, Tânia Buaiz, a irmã Eduarda Buaiz e o pai, Américo Buaiz para brindarem a nova idade do pequeno. 
Wanessa Camargo e Marcus Buaiz com os filhos, Marcus e João Francisco: celebrando os cinco anos de João Francisco Crédito: Reprodução/Instagram @marcusbuaiz
Graciele Lacerda, Zezé Di Camargo e Wanessa Camargo Crédito: Reprodução/Instagram @wanessa_minha_rainha
Américo Buaiz, Marcus Buaiz, Eduarda Buaiz, Tânia Buaiz e Wanessa Camargo com os pequenos Crédito: Reprodução/Instagram @marcusbuaiz
Cena do aniversário de cinco anos de João Francisco, filho de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz Crédito: Reprodução/Instagram @camillacamargoparafas

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