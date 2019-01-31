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Festão

Veja fotos da festa de 18 anos de Larissa Manoela para 500 convidados

Dentre os presentes mais caros está um carro de R$ 100 mil, dado a Larissa Manoela por um amigo

Publicado em 31 de Janeiro de 2019 às 11:27

Publicado em 

31 jan 2019 às 11:27
Crédito: Reprodução/Instagram @centralda_birulinha
A atriz Larissa Manoela comemorou na noite desta quarta-feira (30) seus 18 anos com um festão em São Paulo.
O namorado Leonardo Cidade não participou da festa porque tinha compromissos profissionais. A artista, no entanto, levou a ausência na esportiva e posou ao lado de um totem dele.
O tema da comemoração foi Liberdade e reuniu cerca de 500 pessoas. Já na chegada os convidados eram presenteados com canudos descartáveis.
Alok comandou o som e aproveitou a ocasião para lançar uma música em parceria com o australiano Timmy Trumpet.
A música "Metaphor" estará disponível em todas as plataformas nesta quinta-feira (31) e é uma faixa voltada para clubs e festivais do mundo todo.
O cachê do artista para essa apresentação será doado para a ONG Fraternidade Sem Fronteiras.
Esta é a segunda comemoração da maioridade da atriz. Ela fez 18 anos há um mês e a primeira aconteceu há um mês em Orlando, nos Estados Unidos, onde a artista tem casa.
Por lá, a festa reunião familiares, amigos famosos e do namorado. Na ocasião, Larissa Manoela ganhou um carro de R$ 100 mil de um amigo.

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