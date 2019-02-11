Veja clipe de música em que Bruna Linzmeyer e Camila Pitanga se beijam

"Ninguém perguntou por você" não é nova. A música da cantora Letrux existe desde 2017, mas ganhou clipe somente neste domingo (10).
A produção ganhou repercussão rápida, uma vez que suas protagonistas são as atrizes Camila Pitanga e Bruna Linzmeyer.
No clipe, as duas aparecem em cenas quentes, dançando e se beijando. A história do vídeo começa com as atrizes em uma festa, até que trocam olhares e ficam juntas.
Fora das telas, Camila Pitanga já namorou com homens como Igor Angelkorte e Cláudio Amaral Peixoto, esse último com quem teve a filha Antônia Peixoto e manteve um relacionamento de dez anos.
Já Linzmeyer namora Priscila Fiszman e é assumidamente bissexual, o que a faz sofrer uma série de ataques homofóbicos.