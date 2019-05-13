Trans capixaba Thalita Zampirolli se casa com bonitão americano

está chamando os Estados Unidos de seu desde junho do ano passado, quando decidiu morar na terra do Tio Sam. Na última semana, ase casou com um, cuja identidade ainda é mantida em sigilo.

A modelo não o marca nas redes sociais e só o chama de. O casal está morando em, local em que Talita abriu um espaço de beleza com a irmã, especializado em

Em recente foto que ela postou com o marido, Thalita escreveu: "Meu príncipe a cada dia a palavra amor se torna pequena em nosso sentimento repleto de respeito e cumplicidade, feliz em ter você em minha vida".