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Nos EUA

Trans capixaba Thalita Zampirolli se casa com bonitão americano

Moça se casou nos Estados Unidos, onde já está morando desde junho do ano passado
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

13 mai 2019 às 12:27

Publicado em 13 de Maio de 2019 às 12:27

Crédito: Reprodução/Instagram @thalitazampirolli
Thalita Zampirolli está chamando os Estados Unidos de seu desde junho do ano passado, quando decidiu morar na terra do Tio Sam. Na última semana, a modelo trans capixaba se casou com um bonitão americano, cuja identidade ainda é mantida em sigilo.
A modelo não o marca nas redes sociais e só o chama de "príncipe". O casal está morando em Massachusetts, local em que Talita abriu um espaço de beleza com a irmã, especializado em megahair e próteses capilares
Em recente foto que ela postou com o marido, Thalita escreveu: "Meu príncipe a cada dia a palavra amor se torna pequena em nosso sentimento repleto de respeito e cumplicidade, feliz em ter você em minha vida". 

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