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Paz

Tirullipa pede paz para Carlinhos Maia e Whindersson Nunes

Humorista brincou perguntando se teria que dar uma chinelada nos dois para eles pararem de brigar

Publicado em 

24 mai 2019 às 11:14

Publicado em 24 de Maio de 2019 às 11:14

Após uma série de troca de farpas entre Carlinhos Maia, 27, e Whindersson Nunes, 24, pelas redes sociais, o humorista Tirullipa, amigo dos dois, resolveu se pronunciar e pedir para que eles façam as pazes. 
Crédito: Reprodução/Instagram @carlinhosmaiaof
"Será que eu vou ter que dar uma chinelada nos dois? Tão de castigo os dois, viu... Chega de ficar calado... Só tenho uma coisa para falar: A PAZ sempre vence. Somos irmãos e todo irmão discute, isso é normal, a gente briga, mas entre nós não admitimos que ninguém fale mal", escreveu em seu perfil no Instagram.   
Em uma atualização da publicação, Tirullipa tentou tranquilizar os fãs dizendo que a briga já tinha sido resolvida. "Tá tudo certo entre eles, já, gente, para de mi mi mi... Eles estão em PAZ SIM, muito obrigado!".
> Carlinhos Maia quer perdão de Whindersson Nunes após debochar de depressão do humorista
Tirullipa, Carlinhos Maia e Whindersson Nunes protagonizam a série "Os Roni", no canal Multishow.
A briga estourou publicamente quando Whindersson não foi ao badalado casamento de Carlinhos e Lucas Guimarães, na terça-feira (21). Ele e sua mulher, a cantora Luísa Sonza, foram convidados para ser padrinhos.
Após troca de acusações nas redes sociais, Carlinhos pediu desculpas e desativou a sua conta no Instagram. O alagoano se tornou a pessoa mais vista pelo Insta Stories (ferramenta que compartilha imagens por 24 horas) no Brasil em 2018 e a segunda no mundo -atrás apenas da socialite Kim Kardashian. 
"O meu Instagram NÃO CAIU, desativei! Até o menino Carlinhos se reestruturar e dá atenção a pessoa mais importante da minha vida: Lucas", escreveu ele no Twitter. Pouco tempo depois de publicar a mensagem, Carlinhos Maia também saiu do Twitter.

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