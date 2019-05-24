Tirullipa pede paz para Carlinhos Maia e Whindersson Nunes

Carlinhos Maia, 27, e Whindersson Nunes, 24, pelas redes sociais, o humorista Tirullipa, amigo dos dois, resolveu se pronunciar e pedir para que eles façam as pazes. Após uma série de troca de farpas entre, 27, e, 24, pelas redes sociais, o humorista, amigo dos dois, resolveu se pronunciar e pedir para que eles façam as pazes.

Crédito: Reprodução/Instagram @carlinhosmaiaof

"Será que eu vou ter que dar uma chinelada nos dois? Tão de castigo os dois, viu... Chega de ficar calado... Só tenho uma coisa para falar: A PAZ sempre vence. Somos irmãos e todo irmão discute, isso é normal, a gente briga, mas entre nós não admitimos que ninguém fale mal", escreveu em seu perfil no Instagram.

Em uma atualização da publicação, Tirullipa tentou tranquilizar os fãs dizendo que a briga já tinha sido resolvida. "Tá tudo certo entre eles, já, gente, para de mi mi mi... Eles estão em PAZ SIM, muito obrigado!".

"Os Roni", no canal Multishow. Tirullipa, Carlinhos Maia e Whindersson Nunes protagonizam a série, no canal

briga estourou publicamente quando Whindersson não foi ao badalado casamento de Carlinhos e Lucas Guimarães, na terça-feira (21). Ele e sua mulher, a cantora Luísa Sonza, foram convidados para ser padrinhos. estourou publicamente quando Whindersson não foi ao badalado, na terça-feira (21). Ele e sua mulher, a cantora, foram convidados para ser padrinhos.

Após troca de acusações nas redes sociais, Carlinhos pediu desculpas e desativou a sua conta no Instagram. O alagoano se tornou a pessoa mais vista pelo Insta Stories (ferramenta que compartilha imagens por 24 horas) no Brasil em 2018 e a segunda no mundo -atrás apenas da socialite Kim Kardashian.