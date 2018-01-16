Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
SUCESSO

Thiaguinho bate próprio recorde com show de Guarapari

Cantor realizou segunda edição do Tardezinha no ES e tocou por quase seis horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2018 às 21:43

Publicado em 15 de Janeiro de 2018 às 21:43

Tardezinha: Thiaguinho faz show de seis horas em Guarapari Crédito: Bruno Lira / Adriana Jenner Assessoria
Depois de trazer Neymar e companhia na primeira edição do Tardezinha, realizada em junho de 2017, em Vitória, Thiaguinho resolveu botar a banca na segunda edição do evento produzido pela Booa Produções. O pagodeiro tocou por quase seis horas, em Guarapari, batendo recorde de todas edições do evento que roda o país, normalmente os shows duram três horas.
Leia mais notícias de Entretenimento
O show, já considerado histórico, teve presença  do sócio do evento e amigo irmão do cantor , o ator Rafael Zulu, que aproveitou a folga das gravações da novela, O Outro lado do Paraíso, onde faz o papel do Cido. Quem também compareceu foi o lutador de MMA Erick Silva. Confira tudo na galeria abaixo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Polícia procura suspeito de matar homem em quarto de motel em Linhares
Imagem de destaque
Bife suculento: 5 receitas práticas para um almoço delicioso
Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados