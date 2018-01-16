Thiaguinho bate próprio recorde com show de Guarapari

Depois de trazer Neymar e companhia na primeira edição do Tardezinha, realizada em junho de 2017, em Vitória, Thiaguinho resolveu botar a banca na segunda edição do evento produzido pela Booa Produções. O pagodeiro tocou por quase seis horas, em Guarapari, batendo recorde de todas edições do evento que roda o país, normalmente os shows duram três horas.
O show, já considerado histórico, teve presença do sócio do evento e amigo irmão do cantor , o ator Rafael Zulu, que aproveitou a folga das gravações da novela, O Outro lado do Paraíso, onde faz o papel do Cido. Quem também compareceu foi o lutador de MMA Erick Silva. Confira tudo na galeria abaixo.