Thiago Fragoso é afastado de novela devido a doença grave

Thiago Fragoso, que interpreta Patrick, em "O Outro LAdo do Paraíso", adiantou suas cenas Crédito: Divulgação/TV Globo

Thiago Fragoso precisou ser afastado das gravações finais da novela "O Outro Lado do Paraíso". O ator procurou o médico para investigar as dores nas costas e oscilações de pressão que teve durante gravações da novela de Walcyr Carrasco.

O colunista Leo Dias disse que Fragoso já fez alguns exames em uma clínica no Rio de Janeiro e descobriu que está com um problema nos rins. Ele teve de se ausentar das gravações nos Estúdios Globo nesta sexta.

Assim, a reta final da trama vai sofrer mudanças. Por conta do afastamento de Thiago, o sequestro de Tomaz (Vitor Figueiredo) planejado por Renato (Rafael Cardoso) terá um desfecho diferente, segundo a colunista Patrícia Kogut. Antes, Patrick mataria Renato (Rafael Cardoso) e sairia ileso. Agora, ele também levará um tiro na barriga e precisará passar por uma cirurgia de emergência.