Thiago Fragoso é afastado de novela devido a doença grave

Thiago Fragoso precisou ser afastado das gravações finais da novela "O Outro Lado do Paraíso". O ator procurou o médico para investigar as dores nas costas e oscilações de pressão que teve durante gravações da novela de Walcyr Carrasco.
O colunista Leo Dias disse que Fragoso já fez alguns exames em uma clínica no Rio de Janeiro e descobriu que está com um problema nos rins. Ele teve de se ausentar das gravações nos Estúdios Globo nesta sexta.
Assim, a reta final da trama vai sofrer mudanças. Por conta do afastamento de Thiago, o sequestro de Tomaz (Vitor Figueiredo) planejado por Renato (Rafael Cardoso) terá um desfecho diferente, segundo a colunista Patrícia Kogut. Antes, Patrick mataria Renato (Rafael Cardoso) e sairia ileso. Agora, ele também levará um tiro na barriga e precisará passar por uma cirurgia de emergência.
Thiago deixou de atuar em 14 cenas previstas para irem ao ar entre o dia 26 de abril e 8 de maio. O ator adiantou suas principais cenas e será substituído por um dublê nas sequências que faltam, sem voltar ao trabalho nos próximos dias.