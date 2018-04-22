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Thiago Fragoso é afastado de novela devido a doença grave

Segundo colunista, o ator descobriu que está com um problema nos rins

Publicado em 22 de Abril de 2018 às 16:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2018 às 16:37
Thiago Fragoso, que interpreta Patrick, em "O Outro LAdo do Paraíso", adiantou suas cenas Crédito: Divulgação/TV Globo
Thiago Fragoso precisou ser afastado das gravações finais da novela "O Outro Lado do Paraíso". O ator procurou o médico para investigar as dores nas costas e oscilações de pressão que teve durante gravações da novela de Walcyr Carrasco.
O colunista Leo Dias disse que Fragoso já fez alguns exames em uma clínica no Rio de Janeiro e descobriu que está com um problema nos rins. Ele teve de se ausentar das gravações nos Estúdios Globo nesta sexta.
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Assim, a reta final da trama vai sofrer mudanças. Por conta do afastamento de Thiago, o sequestro de Tomaz (Vitor Figueiredo) planejado por Renato (Rafael Cardoso) terá um desfecho diferente, segundo a colunista Patrícia Kogut. Antes, Patrick mataria Renato (Rafael Cardoso) e sairia ileso. Agora, ele também levará um tiro na barriga e precisará passar por uma cirurgia de emergência.
Thiago deixou de atuar em 14 cenas previstas para irem ao ar entre o dia 26 de abril e 8 de maio. O ator adiantou suas principais cenas e será substituído por um dublê nas sequências que faltam, sem voltar ao trabalho nos próximos dias.

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