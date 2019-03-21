Thammy Miranda se pronuncia após reviravolta em mandato de vereador

Thammy Miranda Crédito: Reprodução / Instagram

Thammy Miranda, filho de Gretchen, usou os stories de seu Instagram para falar sobre a reviravolta na sua possível posse como vereador em São Paulo, que ocorreria nesta quinta-feira, 21.

Thammy Miranda (PP) assumiria o cargo após a Câmara Municipal de São Paulo determinar a extinção do mandato do vereador Camilo Cristófaro (PSB), por conta da captação ilícita de recursos financeiros durante as eleições de 2016.

Porém, uma decisão de Luiz Fachin, ministro do Tribunal Superior Eleitoral, acolheu ação cautelar de Cristófaro, que teve seu mandato de volta.