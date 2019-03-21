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Thammy Miranda se pronuncia após reviravolta em mandato de vereador

Filho de Gretchen tomaria posse na vaga de Camilo Cristófaro (PSB), mas decisão do TSE mudou os rumos da situação

Publicado em 21 de Março de 2019 às 18:49

Publicado em 

21 mar 2019 às 18:49
Thammy Miranda Crédito: Reprodução / Instagram
Thammy Miranda, filho de Gretchen, usou os stories de seu Instagram para falar sobre a reviravolta na sua possível posse como vereador em São Paulo, que ocorreria nesta quinta-feira, 21.
Thammy Miranda (PP) assumiria o cargo após a Câmara Municipal de São Paulo determinar a extinção do mandato do vereador Camilo Cristófaro (PSB), por conta da captação ilícita de recursos financeiros durante as eleições de 2016.
Porém, uma decisão de Luiz Fachin, ministro do Tribunal Superior Eleitoral, acolheu ação cautelar de Cristófaro, que teve seu mandato de volta.
"Independente de assumir eu estarei lá às 15h pra ver o que vai acontecer. Tô lá à disposição pra trabalhar, dar o meu melhor. Como minha mãe e meu pai sempre me ensinaram: qualquer coisa que você for fazer, faça seu melhor", afirmou Thammy quando estava a caminho da Câmara.

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