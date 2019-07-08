Thammy Miranda posa com Andressa Ferreira de topless

No registro, a modelo está de topless. "Merecemos alguém que qdo tudo tá dando errado, nos de um abraço apertado que cure a dor. Merecemos alguém que goste de ouvir nossas histórias. Merecemos alguém que enxergue nossos defeitos e nos ajude a transformá-los em qualidades. Texto inspiração @trechosdelivro", escreveu, nas redes sociais.