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Está grávida

Thammy Miranda posa com Andressa Ferreira de topless

Modelo, esposa de Thammy está grávida de um menino
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

08 jul 2019 às 12:53

Publicado em 08 de Julho de 2019 às 12:53

Thammy Miranda decidiu compartilhar uma foto íntima nas redes neste domingo (7). No clique, o filho de Gretchen surge abraçando a esposa, Andressa Ferreira, que está grávida do primeiro filho do casal. 
> Pai de Thammy Miranda, delegado comemora netinho: "Vou ser avô"
No registro, a modelo está de topless. "Merecemos alguém que qdo tudo tá dando errado, nos de um abraço apertado que cure a dor. Merecemos alguém que goste de ouvir nossas histórias. Merecemos alguém que enxergue nossos defeitos e nos ajude a transformá-los em qualidades. Texto inspiração @trechosdelivro", escreveu, nas redes sociais. 
Crédito: Reprodução/Instagram @thammymiranda
O casal está morando em Miami, nos Estados Unidos, neste ano, para que Andressa fizesse o tratamento para engravidar. 

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