Terno de Philipe Lemos é escolhido em conjunto com a Globo

A roupa por sinal foi escolhida em conjunto com a emissora, conta Philipe. "Eles pediram três opções, mas são apenas dois dias que irei aparecer no ar. Então, acaba que um acabou sendo descartado. Enviei fotos para eles e as duas opções que tivemos aprovadas foram das três que apresentei. Vou usar um na sexta e outro no sábado. Mas foi um trabalho tranquilo", conta o apresentador.