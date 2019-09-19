Terno de Philipe Lemos é escolhido em conjunto com a Globo

O dia de Philipe Lemos ir para a bancada do Jornal Nacional está perto. Neste sábado (21), o âncora do ES1 vai apresentar o telejornal de maior audiência do país ao lado da jornalista Ana Lídia Daibes, de Rondônia, na ação de comemoração dos 50 anos do JN. E, das reuniões com dicas de como se portar ao terno que será usado, todos os detalhes vão sendo acertados com a produção global.
A roupa por sinal foi escolhida em conjunto com a emissora, conta Philipe. "Eles pediram três opções, mas são apenas dois dias que irei aparecer no ar. Então, acaba que um acabou sendo descartado. Enviei fotos para eles e as duas opções que tivemos aprovadas foram das três que apresentei. Vou usar um na sexta e outro no sábado. Mas foi um trabalho tranquilo", conta o apresentador.
"Não teve muita dificuldade porque estou levando tudo que já uso no dia a dia", explica. Então, o que acharam dos looks? Tá de acordo com a ocasião?