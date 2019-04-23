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Taylor Swift virá ao Brasil em 2020 para promover disco inédito

Será a primeira vez que a cantora virá ao Brasil; a popstar norte-americana já definiu que vai incluir o Brasil e outros países da América Latina em sua próxima turnê

Publicado em 23 de Abril de 2019 às 13:52

Publicado em 

23 abr 2019 às 13:52
Crédito: Reprodução/Instagram @taylorswift
A cantora Taylor Swift, 29, que passou os últimos anos ganhando prêmios e títulos, como uma das pessoas mais influentes do mundo, deve vir ao Brasil pela primeira vez.
A popstar norte-americana já definiu que vai incluir o Brasil e outros países da América Latina em sua próxima turnê, segundo anuncia o jornal Destak.
Os shows devem acontecer em ainda no primeiro semestre de  2020. A turnê vai divulgar o
próximo disco
da cantora, que ainda não foi lançado. "Eu sempre vejo os álbuns como capítulos na minha vida, e tenho que ser muito sincera com vocês sobre algo: estou ainda mais animada para o próximo capítulo", disse a cantora, em outubro do ano passado, durante discurso na premiação
American Music Awards
.
"REPUTATION"
O álbum mais recente de Taylor Swift é "Reputation", que foi lançado em novembro de 2017 e foi o álbum mais vendido daquele ano. Foram 1,216 milhão de cópias nos Estados Unidos em sua primeira semana.
As únicas aparições de Taylor no Brasil foram em eventos fechados. Em 2012, ela veio e gravou com Paula Fernandes. Quatro anos depois, fez um show somente para convidados, no Rio.

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