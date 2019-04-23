Taylor Swift virá ao Brasil em 2020 para promover disco inédito

Crédito: Reprodução/Instagram @taylorswift

A cantora Taylor Swift, 29, que passou os últimos anos ganhando prêmios e títulos, como uma das pessoas mais influentes do mundo, deve vir ao Brasil pela primeira vez.

A popstar norte-americana já definiu que vai incluir o Brasil e outros países da América Latina em sua próxima turnê, segundo anuncia o jornal Destak.

Os shows devem acontecer em ainda no primeiro semestre de 2020. A turnê vai divulgar o

próximo disco

da cantora, que ainda não foi lançado. "Eu sempre vejo os álbuns como capítulos na minha vida, e tenho que ser muito sincera com vocês sobre algo: estou ainda mais animada para o próximo capítulo", disse a cantora, em outubro do ano passado, durante discurso na premiação

American Music Awards

.

"REPUTATION"

O álbum mais recente de Taylor Swift é "Reputation", que foi lançado em novembro de 2017 e foi o álbum mais vendido daquele ano. Foram 1,216 milhão de cópias nos Estados Unidos em sua primeira semana.