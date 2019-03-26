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Sintomas da gravidez

Tatá Werneck revela sofrer com hiperêmese gravídica: 'muito enjoo'

Apresentadora falou sobre problema durante a gravidez e se disse emocionada com elogios feitos por Silvio Santos

Publicado em 25 de Março de 2019 às 22:24

Publicado em 

25 mar 2019 às 22:24
Tatá Werneck Crédito: Paulo Belote / Globo / Divulgação
A apresentadora Tatá Werneck usou seu Instagram para falar sobre seu estado de saúde durante sua gravidez nesta segunda-feira (25). Ela revelou estar sofrendo com uma hiperêmese gravídica ao comentar elogios feitos por Silvio Santos a ela no último domingo.
"Não vi ao vivo os comentários de Silvio, porque voltei pro meu repouso e porque tô com hiperêmese gravídica: um negócio que dá muito enjoo e você tem vontade de vomitar todos os seus órgãos no tapete da sala", explicou Tatá.
> Silvio Santos elogia Tatá Werneck
Em seguida, prosseguiu: "Passo o dia basicamente olhando pro teto (já é um aprendizado pra quem nunca conseguiu ficar parada)", disse.

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