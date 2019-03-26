Tatá Werneck revela sofrer com hiperêmese gravídica: 'muito enjoo'

Tatá Werneck Crédito: Paulo Belote / Globo / Divulgação

A apresentadora Tatá Werneck usou seu Instagram para falar sobre seu estado de saúde durante sua gravidez nesta segunda-feira (25). Ela revelou estar sofrendo com uma hiperêmese gravídica ao comentar elogios feitos por Silvio Santos a ela no último domingo.

"Não vi ao vivo os comentários de Silvio, porque voltei pro meu repouso e porque tô com hiperêmese gravídica: um negócio que dá muito enjoo e você tem vontade de vomitar todos os seus órgãos no tapete da sala", explicou Tatá.