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Polêmica

Taís Araújo desiste de papel após críticas por tom de pele

'Várias atrizes com o tipo físico adequado podem fazer esse filme', afirmou atriz

Publicado em 

07 mai 2019 às 23:21

Publicado em 07 de Maio de 2019 às 23:21

Taís Araújo e a cientista Joana D'Arc Felix de Souza Crédito: Ellen Soares / Globo / Divulgação | Alex Silva / Estadão
A atriz Taís Araújo revelou que desistiu de interpretara química brasileira Joana D'Arc Felix de Souza em um filme que a traria como protagonista pelo fato de seu tom de pele ser mais claro que o da cientista.
O filme retratará a história de vida da química, que teve uma infância pobre e conseguiu estudar em Harvard. Taís, porém, conta que mudou de ideia sobre o papel após ter visto críticas sobre a diferença entre seu tom de pele e o de Joana.
"Achei as críticas justas. Pensei: 'Como uma pessoa que trabalha com isso, como eu, não estava alerta? Eles estão absolutamente certos'. Eu reflito o tempo inteiro sobre inclusão, representatividade e importância de todo mundo participar do mercado", contou a atriz, em entrevista ao jornal O Globo nesta terça-feira (7).
"Várias atrizes com o tipo físico adequado podem fazer esse filme. Meu desejo maior é que as pessoas saibam dessa história, se inspirem e vejam como a educação pode mudar vidas", complementou.
Por fim, Taís Araújo afirmou que ainda pretende trabalhar no filme, apenas não no papel da protagonista Joana D'Arc Felix: "posso ser a mãe, a irmã, a amiga ou alguém que conviveu com ela na faculdade".

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