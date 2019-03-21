Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
RETORNO

Sthefany Brito volta à TV em 'Jezabel', série da Record TV

Atriz estava fora das telas há dois anos, quando participou de O Rico e o Lázaro

Publicado em 21 de Março de 2019 às 18:50

Publicado em 

21 mar 2019 às 18:50
21/03/2019 - Sthefany Brito Crédito: Instagram / @sthefanybrito
Sthefany Brito tem lugar garantido na nova trama escrita por Cristianne Fridman, com direção geral de Alexandre Avancini. A série Jezabel vai ao ar pela Record TV. A obra deve estrear ainda em abril.
Afastada das telas desde O Rico e o Lázaro, em 2017, Sthefany Brito será filha do casal Emanuel e Yarin. A personagem Raquel deverá ser uma garota alegre, inteligente e serva de Deus. Ela se apaixonará por Micaías, numa espécie de amor à primeira vista, durante uma comitiva fenícia em Samaria.
No perfil oficial no Instagram, Sthefany compartilhou momentos em que se dedica ao personagem.
Jezabel é baseada nos livros de Reis, da bíblia. A protagonista da macrosérie será a atriz Lidi Lisboa, que já participou de novelas como Bela Ventura e Escrava Mãe, também da Record TV.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados