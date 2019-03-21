Sthefany Brito volta à TV em 'Jezabel', série da Record TV

Sthefany Brito tem lugar garantido na nova trama escrita por Cristianne Fridman, com direção geral de Alexandre Avancini. A série Jezabel vai ao ar pela Record TV. A obra deve estrear ainda em abril.
Afastada das telas desde O Rico e o Lázaro, em 2017, Sthefany Brito será filha do casal Emanuel e Yarin. A personagem Raquel deverá ser uma garota alegre, inteligente e serva de Deus. Ela se apaixonará por Micaías, numa espécie de amor à primeira vista, durante uma comitiva fenícia em Samaria.
No perfil oficial no Instagram, Sthefany compartilhou momentos em que se dedica ao personagem.
Jezabel é baseada nos livros de Reis, da bíblia. A protagonista da macrosérie será a atriz Lidi Lisboa, que já participou de novelas como Bela Ventura e Escrava Mãe, também da Record TV.