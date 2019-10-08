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Saúde

Sonia Abrão recebe alta após ser internada em hospital por virose

'Meio fraca, ainda, mas vou trabalhar', afirmou apresentadora em seu Instagram

Publicado em 08 de Outubro de 2019 às 19:17

Publicado em 

08 out 2019 às 19:17
Sonia Abrão no programa "A Tarde é Sua", da RedeTV Crédito: Reprodução de 'A Tarde É Sua' (2019) / RedeTV!
(AGÊNCIA ESTADO) - Após ter sido internada por conta de uma virose na noite do último domingo, 6, a apresentadora Sonia Abrão recebeu alta do hospital na tarde desta segunda-feira, 7.
"Graças a Deus, tô de alta! Meio fraca, ainda, mas vou trabalhar, mesmo porque, meus companheiros de bancada, Vladimir Alves, Thiago Rocha e Felipeh Campos, sempre me protegem!", comemorou em seu Instagram.

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A apresentadora ainda deu mais detalhes sobre o tratamento por conta da virose: "Dois litros de soro e três tipos de antibióticos na veia! Náuseas tão fortes que precisei tomar a mesma medicação de quem sofre com enjoos de quimioterapia."
E concluiu: "Obrigada a todos vocês que se preocuparam comigo! Vida que segue."

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