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"Suíte barata"

Solange Gomes lembra noite em motel com Romário: "Não marcou gol"

Ex-modelo detalha ainda que ele escolheu a suíte mais barata de um motel da Barra da Tijuca, no Rio

Publicado em 07 de Agosto de 2019 às 13:19

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

07 ago 2019 às 13:19
Crédito: Bruno Jordão/Reprodução/Instagram @gomessolange
Romário também é mais um dos personagens da polêmica biografia que Solange Gomes acaba de lançar. Em "Sem Arrependimentos", a ex-musa da banheira do Gugu lembra da noite que teve com o ex-jogador.
> Solange Gomes diz que fez sexo a três com galã da Globo e irmão
"Conheci o Romário numa partida de futebol na Lagoa, trocamos olhares e depois de um tempo ele me ligou. Achei que fosse trote porque ele era muito imitado na época. Desliguei e ele me ligou de novo. Fomos jantar e depois seguimos para um motel na Barra. Quando chegamos lá, tinha a tabela de preços. E ele pediu a suíte mais barata. Lembro que esses dias as coisas não foram muito legais, e Romário não marcou gol", diz Solange, na obra. 
> Romário assume namoro com estudante 31 anos mais nova
Solange lembra, no entanto, que Romário não estava bem após ter sido cortado para a Copa de 1998, na França: "Ele não estava bem naquele dia. Depois nós nos reencontramos e ficamos amigos". 

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