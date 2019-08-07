Solange Gomes lembra noite em motel com Romário: "Não marcou gol"

"Conheci o Romário numa partida de futebol na Lagoa, trocamos olhares e depois de um tempo ele me ligou. Achei que fosse trote porque ele era muito imitado na época. Desliguei e ele me ligou de novo. Fomos jantar e depois seguimos para um motel na Barra. Quando chegamos lá, tinha a tabela de preços. E ele pediu a suíte mais barata. Lembro que esses dias as coisas não foram muito legais, e Romário não marcou gol", diz Solange, na obra.