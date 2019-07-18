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Solange Gomes diz que fez sexo a três com galã da Globo e irmão

O ator teria acabado de comprar um novo apartamento e convidou a ex-morena da banheira do Gugu para estrear o empreendimento com a festinha privé; as informações são da colunista Fábia Oliveira, de O Dia

Publicado em 

18 jul 2019 às 15:00

Publicado em 18 de Julho de 2019 às 15:00

Crédito: Guto Costa/Divulgação Livros Ilimitados
Solange Gomes, a ex-morena da banheira do Gugu, vai lançar sua biografia em livraria de shopping da Barra, no Rio de Janeiro, no próximo dia 30. Na obra, não faltam bombas. 
A colunista Fábia Oliveira, de O Dia, revelou a primeira bomba que o livro trará: a modelo conta, em detalhes, que fez sexo a três com um galã da Globo e o irmão dele em 1997. Na ocasião, o ator acabara de comprar um apartamento e estreou o empreendimento com a festinha privé. 
"No início eu fiquei constrangida, mas aproveitei bem a minha juventude. Eram dois gatos e eu gostei", disse Solange à colunista. 
Os nomes dos envolvidos ela promete revelar na biografia, que tem 454 páginas. 

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