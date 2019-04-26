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Representatividade

Sobrinha trans de Roberta Close conquista documentos femininos

Gabrielle Gambine agora circula livremente com seus novos documentos

Publicado em 26 de Abril de 2019 às 12:53

Publicado em 

26 abr 2019 às 12:53
A sobrinha trans de Roberta Close, Gabrielle Gambine Crédito: Reprodução/Instagram @blondeapplejuice
Gabrielle Gambine, a sobrinha trans de Roberta Close, passa pela transição de gênero há algum tempo. Mas, agora, pode circular por aí ostentando novos documentos. É que a jovem conseguiu os papéis com seu novo nome e publicou na web foto da certidão de nascimento já trocada.
Crédito: Reprodução/Instagram
A menina é modelo e estuda Artes Visuais na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Nascida Gabriel, ela é filha de um dos irmãos de Roberta. 
Assim como a tia, Gabrielle herdou a beleza da família e parece ter acabado de sair de um desses filmes cult dos anos 70. No Instagram, bomba com cliques desse estilo e ainda ensaia uma carreira tímida como modelo. 

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