Sobrinha trans de Roberta Close conquista documentos femininos

, a, passa pelahá algum tempo. Mas, agora, pode circular por aí ostentando. É que a jovem conseguiu os papéis com seu novo nome e publicou na web foto dajá trocada.

A menina é modelo e estuda Artes Visuais na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Nascida Gabriel, ela é filha de um dos irmãos de Roberta.

Assim como a tia, Gabrielle herdou a beleza da família e parece ter acabado de sair de um desses filmes cult dos anos 70. No Instagram, bomba com cliques desse estilo e ainda ensaia uma carreira tímida como modelo.