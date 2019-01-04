Simony exibe mansão do ex e ironiza pensão de R$ 300: "Tadinho"

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Simony está desde o início desta semana revoltada com uma decisão da Justiça que baixou o valor da pensão do ex, o jogador Diego Souza, de R$ 6 mil para R$ 300 por mês, devidos à filha Pyetra, de 12 anos, fruto do relacionamento que os dois tiveram no passado.

Depois de expor a situação, a cantora decidiu exibir a mansão em que vive o ex-jogador, que diz que só pode pagar R$ 300 de pensão porque tem um salário de apenas R$ 1 mil. "A casinha que ele mora, tadinho. Não tem condições, por isso para R$ 300 de pensão", postou ela, que já garantiu que vai recorrer da decisão na Justiça.

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