Simaria revela que não gosta de homem brasileiro: "Muito vagabundos"

”Desde pequena eu já falava: ‘Vou casar com homem de fora do país, não vou casar com brasileiro, não'. Falavam que os caras daqui eram, muito bandidos. Não vou querer casar com homem paratoda hora, não. Eu arranco logo a pingola dele. Sou brava", concluiu.

Do relacionamento com Vicente, seu marido, a sertaneja só tem lembranças boas: "Meu marido é massa, da hora. Não pega no meu pé, uso a roupa que eu quero, vou para aonde eu quero, falo com todo mundo, faço amizade com homem. Tive um namorado aqui que era muito legal, mais ia na balada com ele e ele ficava me segurando. Odeio que fique pegando no meu pé. Deus me deu o cara certinho", finalizou.