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É casada com espanhol

Simaria revela que não gosta de homem brasileiro: "Muito vagabundos"

Cantora é casada com o espanhol Vicente

Publicado em 

08 mai 2019 às 11:34

Publicado em 08 de Maio de 2019 às 11:34

Simaria e o marido espanhol, Vicente Crédito: Rubens Cerqueira
Não é à toa que Simaria, dupla de Simone, é casada com um espanhol. A cantora soltou o verbo e disse que não gosta de homem brasileiro: "Muito vagabundos". 
”Desde pequena eu já falava: ‘Vou casar com homem de fora do país, não vou casar com brasileiro, não'. Falavam que os caras daqui eram muito vagabundos, muito bandidos. Não vou querer casar com homem para ficar me botando chifre toda hora, não. Eu arranco logo a pingola dele. Sou brava", concluiu. 
Do relacionamento com Vicente, seu marido, a sertaneja só tem lembranças boas: "Meu marido é massa, da hora. Não pega no meu pé, uso a roupa que eu quero, vou para aonde eu quero, falo com todo mundo, faço amizade com homem. Tive um namorado aqui que era muito legal, mais ia na balada com ele e ele ficava me segurando. Odeio que fique pegando no meu pé. Deus me deu o cara certinho", finalizou. 

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