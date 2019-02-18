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POLÊMICA

Show de Valesca Popozuda é cancelado após apoio a amigo fã de Bolsonaro

Cantora se disse 'surpresa' e 'chateada' com cancelamento da apresentação, que ocorreria em Campinas no próximo sábado, 23

Publicado em 

18 fev 2019 às 18:33

Publicado em 18 de Fevereiro de 2019 às 18:33

A cantora Valesca Popozuda e o maquiador Agustin Fernandez Crédito: Instagram/@agustinofficial
Um encontro entre Valesca Popozuda e o maquiador Agustin Fernandez trouxe uma repercussão negativa para a cantora. O perfil no Instagram do Eufórica Club comunicou que um show da cantora, marcado para o próximo sábado, 23, em Campinas (SP), foi cancelado por conta de um vídeo de Valesca ao lado do amigo, pelo fato de ele ser um "fã de Bolsonaro".
"Nos últimos dias, a artista postou um vídeo nas redes sociais com um amigo dela que é fã do atual presidente Jair Bolsonaro (PSL). O fato ganhou repercussão nacional e Valesca foi fortemente criticada já que ela sempre se mostrou a favor da comunidade LGBTQ+", diz a nota oficial.
A página demonstrou ainda seu apoio aos "direitos de igualdade dos gays, lésbicas, bissexuais e transgênero", o que teria motivado o cancelamento do show.
Procurada pela reportagem, a cantora confirmou, por meio de sua assessoria, o cancelamento do evento e ressaltou que ficou "surpresa" com o comunicado e "chateada com a decisão do evento". "Quem me acompanha sabe que sempre lutei em prol do amor, da liberdade e pela maior empatia uns pelos outros."
Na última semana, o encontro entre Valesca e Fernandez levantou a hashtag #RIPValesca no Twitter, em que vários fãs mostraram descontentamento com a associação da artista com um fã de Bolsonaro.
A cantora, então, se pronunciou nos stories do Instagram: "O Agustin é meu amigo de anos. O que ele fala e quiser falar é problema dele, a vida é dele, então não sou eu que vou criticar. Ele é meu amigo antes de tudo, tá? Então eu quero que vocês respeitem ele e me respeitem, principalmente".
Confira abaixo a íntegra do comunicado publicado pelo Eufórica Club e, em seguida, a nota enviada pela assessoria de Valesca Popozuda:
"A K2L, escritório responsável pelo gerenciamento de carreira de Valesca Popozuda, comunica que o show que seria realizado no dia 23 de fevereiro, em Campinas (SP), foi cancelado por decisão da organização do evento: Pré Carnaval Eufórica Club.

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