Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Man Down

Show de Rihanna é exibido no lugar de transmissão ao vivo de Drake

Drake proibiu a transmissão ao vivo do show no Rock in Rio e foi substituído por uma apresentação de 2012 de Rihanna

Publicado em 

28 set 2019 às 14:42

Publicado em 28 de Setembro de 2019 às 14:42

A cantora Rihanna Crédito: Reprodução/Instagram @badgalriri
Após o rapper Drake, 32, não autorizar a transmissão ao vivo de seu show desta sexta-feira (27) no Rock In Rio, o Multishow atendeu ao pedido dos internautas e substituiu o cantor por uma apresentação de Rihanna. O show da cantora é de 2012, em Londres, parte da turnê do disco "Loud" (2012).
As provocações com Drake envolvendo o nome de Rihanna começaram logo que o cantor chegou ao Brasil, ainda no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro. Tudo porque alguns fãs do rapper foram recepcioná-lo e, além de não conseguirem fotos, foram ignorados por ele.
Uma das fãs que estava no local registrou o momento da chegada de Drake. Frente à falta de interação com os fãs, ela gritou para o músico, que já estava dentro de um carro: "Por isso que a Rihanna terminou com você". Ele e a cantora colocaram fim ao romance em 2016. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel
Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados