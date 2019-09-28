Show de Rihanna é exibido no lugar de transmissão ao vivo de Drake

A cantora Rihanna Crédito: Reprodução/Instagram @badgalriri

Após o rapper Drake, 32, não autorizar a transmissão ao vivo de seu show desta sexta-feira (27) no Rock In Rio, o Multishow atendeu ao pedido dos internautas e substituiu o cantor por uma apresentação de Rihanna. O show da cantora é de 2012, em Londres, parte da turnê do disco "Loud" (2012).

As provocações com Drake envolvendo o nome de Rihanna começaram logo que o cantor chegou ao Brasil, ainda no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro. Tudo porque alguns fãs do rapper foram recepcioná-lo e, além de não conseguirem fotos, foram ignorados por ele.