Sensitiva entrega mulher que empurrou padre Marcelo: "Encosto"

A sensitiva Márcia Fernandes jura que desvendou o mistério por trás da mulher que empurrou o padre Marcelo Rossi do altar da Canção Nova na última semana, durante uma missa: "Tá na cara que aquela menina estava envolvida com espíritos sem luz".
No programa "Tricotando", ela revelou que a agressora estava possuída no momento em que tomou a atitude drástica de empurrar o religioso do altar.
Falaram que ela era bipolar. Mas tinha um encosto muito forte. Foi afrontar um padre com 5 mil pessoas lá. Sem medo... Ela foi usada pois estava com o padrão vibratório muito baixo. Estava fora de si. Hipnose espiritual que se fala. Não é normal. Ela ainda ria. Afrontou Jesus na frente de todo mundo
"A hora que o padre levou o empurrão ele falava de Jesus. Se existe Jesus, existe diabo, demônio, o que seja... Espíritos sem luz. Tá na cara que aquela menina estava envolvida com espíritos sem luz. Estava sendo obsediada, com encosto e tals", explicou, na TV.