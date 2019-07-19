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Possuída

Sensitiva entrega mulher que empurrou padre Marcelo: "Encosto"

Márcia Fernandes disse que mulher estava possuída
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

19 jul 2019 às 13:14

Publicado em 19 de Julho de 2019 às 13:14

Padre Marcelo Rossi é empurrado do altar da Canção Nova durante missa Crédito: Reprodução/Web
A sensitiva Márcia Fernandes jura que desvendou o mistério por trás da mulher que empurrou o padre Marcelo Rossi do altar da Canção Nova na última semana, durante uma missa: "Tá na cara que aquela menina estava envolvida com espíritos sem luz". 
A sensitiva Márcia Fernandes Crédito: Rede TV/Reprodução
No programa "Tricotando", ela revelou que a agressora estava possuída no momento em que tomou a atitude drástica de empurrar o religioso do altar. 
Falaram que ela era bipolar. Mas tinha um encosto muito forte. Foi afrontar um padre com 5 mil pessoas lá. Sem medo... Ela foi usada pois estava com o padrão vibratório muito baixo. Estava fora de si. Hipnose espiritual que se fala. Não é normal. Ela ainda ria. Afrontou Jesus na frente de todo mundo
Márcia Fernandes, sensitiva
"A hora que o padre levou o empurrão ele falava de Jesus. Se existe Jesus, existe diabo, demônio, o que seja... Espíritos sem luz. Tá na cara que aquela menina estava envolvida com espíritos sem luz. Estava sendo obsediada, com encosto e tals", explicou, na TV. 

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