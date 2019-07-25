Sensitiva: Anitta e Scooby vão terminar, mas sexo é intenso

, aque fez fama com previsões dosna web, foi ao Tricotando, na Rede TV, para falar de. No programa que foi ao ar na noite desta terça (23), ela comentou que odos dois não irá durar muito tempo.

"Não dura. É intenso enquanto dura. Mas para casar, eu não vejo. Os dois têm almas livres e selvagens", dispara, completando: "É o melhor homem de cama, dona Anitta. Ele é leonino. E ainda é macho bom. E ela é uma fêmea legal. Nossa senhora... Essa cama deve arder!".