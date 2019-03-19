'Sensação de liberdade', diz Mariana Ferrão após sair da Globo

No Instagram, a apresentadora desabafou: "Bom dia, gente. É verdade: eu deixei a Globo. Estava aqui pensando sobre como falar com vocês sobre isso, sobre como dar a notícia, mas na verdade o que eu tenho que dizer é que o que eu vou falar agora vem do coração".

Durante o vídeo, Mariana fala de gratidão e deixa a entender que vai tocar novos projetos a partir de agora: "Eu aprendi muito nesses 11 anos de TV Globo, sou muito grata, muito grata! Por tudo que eu aprendi, por tudo que eu cresci, por tudo que eu ganhei. Especialmente pelos relacionamentos, especialmente pelos aprendizados e eu achei que estava na hora de sair, de tocar meus projetos pessoais, como o Unboxing, por exemplo, que vai acontecer hoje a noite. E a sensação é essa: a sensação é de liberdade! A sensação é de ser eu mesma, de estar fortalecida para ir atrás daquilo que eu sou. É sobre isso que eu falo afinal: Como a gente faz para ser a gente mesmo".