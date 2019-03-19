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'Sensação de liberdade', diz Mariana Ferrão após sair da Globo

Mariana desabafou sobre sua decisão em vídeo postado nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2019 às 12:51

Publicado em 19 de Março de 2019 às 12:51

Crédito: TV Globo/Reprodução
A segunda (18) começou com surpresas para os espectadores do "Bem Estar", programa matinal da TV Globo. Mariana Ferrão decidiu não renovar com a emissora e deixou a atração, que segue na grade global. 
No Instagram, a apresentadora desabafou: "Bom dia, gente. É verdade: eu deixei a Globo. Estava aqui pensando sobre como falar com vocês sobre isso, sobre como dar a notícia, mas na verdade o que eu tenho que dizer é que o que eu vou falar agora vem do coração".
> Após Fernando Rocha, Mariana Ferrão também deixa "Bem Estar" e Globo
Durante o vídeo, Mariana fala de gratidão e deixa a entender que vai tocar novos projetos a partir de agora: "Eu aprendi muito nesses 11 anos de TV Globo, sou muito grata, muito grata! Por tudo que eu aprendi, por tudo que eu cresci, por tudo que eu ganhei. Especialmente pelos relacionamentos, especialmente pelos aprendizados e eu achei que estava na hora de sair, de tocar meus projetos pessoais, como o Unboxing, por exemplo, que vai acontecer hoje a noite. E a sensação é essa: a sensação é de liberdade! A sensação é de ser eu mesma, de estar fortalecida para ir atrás daquilo que eu sou. É sobre isso que eu falo afinal: Como a gente faz para ser a gente mesmo".
A apresentadora deixa o programa pouco tempo depois de Fernando Rocha, sua ex-dupla de "Bem Estar" ser demitido. Assista: 

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