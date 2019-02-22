Sem conseguir gravar com Marina, Loreto pode abandonar novela na Globo

Júnior, personagem de José Loreto, em cena de "O Sétimo Guardião", da TV Globo Crédito: TV Globo/Reprodução

A Globo ainda vai decidir se José Loreto continua ou não em "O Sétimo Guardião". Isso tudo porque o global está com dificuldades de gravar suas cenas com Marina Ruy Barbosa, que foi apontada como pivô de seu divórcio com a ex, Débora Nascimento.

Segundo o jornal Extra, a direção da novela convocou Loreto e Marina para uma reunião separadamente, com a intenção de resolver o problema da melhor forma.

Questionado pelo Extra, Aguinaldo Silva negou que mataria Júnior (personagem de José Loreto): "Meu Deus, nenhuma chance".

O autor garante que só vai tirar o personagem da história se a emissora realmente optar pelo afastamento do ator José Loreto.