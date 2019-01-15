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Selena Gomez retorna ao Instagram após meses de afastamento

Não é fácil, mas me orgulho da pessoa que estou me tornando, escreveu a cantora

Publicado em 15 de Janeiro de 2019 às 20:41

Publicado em 

15 jan 2019 às 20:41
Selena Gomez Crédito: Reprodução/Instagram @selenagomez
Quase quatro meses após a última postagem feita por Selena Gomez no Instagram, a cantora publicou uma série de fotos para desejar feliz ano novo aos seus mais de 140 milhões de seguidores na segunda-feira, 14.
"Já faz um tempo que vocês não ouvem falar de mim, mas eu queria desejar a todos um feliz ano novo e agradecer pelo amor e apoio. Ano passado foi definitivamente um ano de autorreflexão, desafios e crescimento. São sempre esses desafios que mostram quem você é e o que é capaz de superar."
"Acreditem, não é fácil, mas me orgulho da pessoa que estou me tornando e espero ansiosamente pelo próximo ano. Amo vocês", escreveu a cantora de 26 anos.
Em 23 de setembro de 2018, Selena havia comunicado a seus seguidores que passaria um tempo longe das redes sociais: "Por mais que eu seja grata pela voz que as redes sociais dão a cada um de nós, sou igualmente grata por poder dar um passo atrás e viver minha vida presente no momento em que estou".
Um mês depois, a cantora foi internada em um centro psiquiátrico dos Estados Unidos após sofrer uma crise emocional. De acordo com o site TMZ, Selena teria apresentado um nível baixo e alarmante de glóbulos brancos no sangue.
Confira a publicação de Selena Gomez:

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