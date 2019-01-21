Sasha curte praia com o namorado durante férias no Brasil

Deu praia para a estudante de moda Sasha, de 20 anos, e o namorado, o ator Bruno Montaleone, de 22 anos.
Neste domingo (20), a única filha da apresentadora Xuxa aproveitou o dia de sol para tomar banho de mar e jogar vôlei na Praia da Barra, no Rio de Janeiro (RJ).
Sempre reclusa e avessa a aparições e a entrevistas, Sasha se deixou fotografar em momentos de descontração com Bruno Montaleone. O casal também estava acompanhado de amigos.
Sasha, que mora em Nova York, nos EUA, onde estuda moda, está de ferias no Brasil desde o fim de 2018.
Já Bruno Montaleone está no ar na novela da Globo "O Tempo Não Para". Após a trama, que está na sua última semana, o ator disse que viajará com Sasha para Nova York, onde pretende passar um tempo fazendo cursos.