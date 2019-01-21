Sasha curte praia com o namorado durante férias no Brasil

Sasha com o namorado, o ator Bruno Montaleone Crédito: Reprodução/Instagram @sashameneghel

Deu praia para a estudante de moda Sasha, de 20 anos, e o namorado, o ator Bruno Montaleone, de 22 anos.

Neste domingo (20), a única filha da apresentadora Xuxa aproveitou o dia de sol para tomar banho de mar e jogar vôlei na Praia da Barra, no Rio de Janeiro (RJ).

Sempre reclusa e avessa a aparições e a entrevistas, Sasha se deixou fotografar em momentos de descontração com Bruno Montaleone. O casal também estava acompanhado de amigos.

Sasha, que mora em Nova York, nos EUA, onde estuda moda, está de ferias no Brasil desde o fim de 2018.