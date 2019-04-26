Sandy e Junior anunciam gravação de DVD para encerramento da turnê

Sandy e Junior anunciaram a turnê em março deste ano, 12 anos depois da separação da dupla Crédito: Cesar Fonseca/ divulgação

Com shows marcados até setembro em diversas capitais do país, a dupla Sandy & Junior prepara também um encerramento digno para uma turnê tão disputada por seus fãs. Os cantores anunciaram que vão gravar um DVD no Rio de Janeiro, em outubro, para encerrar a turnê comemorativa de seus 30 anos de carreira. O show será no dia 25 de outubro, no Maracanã, segundo informou o jornal Extra.

A comoção em torno dessa volta não foi esperada pela dupla. A turnê acabou com muitos shows extras e datas estendidas. Em São Paulo, todos os ingressos das apresentações extras também estão esgotados.

Sandy e Junior anunciaram a turnê em março deste ano, 12 anos depois da separação da dupla. "Não pensem em nada intimista. Será palcão, led, balé, uma grande produção. Vai ser show animado, para a galera dançar", disse Sandy, na época.