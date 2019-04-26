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Rio de Janeiro

Sandy e Junior anunciam gravação de DVD para encerramento da turnê

O show está previsto para acontecer no dia 25 de outubro, no Maracanã

Publicado em 26 de Abril de 2019 às 18:20

Publicado em 

26 abr 2019 às 18:20
Sandy e Junior anunciaram a turnê em março deste ano, 12 anos depois da separação da dupla Crédito: Cesar Fonseca/ divulgação
Com shows marcados até setembro em diversas capitais do país, a dupla Sandy & Junior prepara também um encerramento digno para uma turnê tão disputada por seus fãs. Os cantores anunciaram que vão gravar um DVD no Rio de Janeiro, em outubro, para encerrar a turnê comemorativa de seus 30 anos de carreira. O show será no dia 25 de outubro, no Maracanã, segundo informou o jornal Extra.
A comoção em torno dessa volta não foi esperada pela dupla. A turnê acabou com muitos shows extras e datas estendidas. Em São Paulo, todos os ingressos das apresentações extras também estão esgotados.
Sandy e Junior anunciaram a turnê em março deste ano, 12 anos depois da separação da dupla. "Não pensem em nada intimista. Será palcão, led, balé, uma grande produção. Vai ser show animado, para a galera dançar", disse Sandy, na época.
> Sandy e Junior recebem fãs e famosos como Kaká em show especial
A turnê "Nossa História" contempla os clássicos da dupla, como as músicas "A Lenda", "Turu Turu" e outras. Junior fez questão de ressaltar que não é uma volta da dupla, mas um momento pontual para celebrar e revisitar o passado. "As nossas carreiras individuais continuam", destacou o músico. "É uma celebração daqueles 17 anos mágicos que vivemos, em que a gente estava se transformando em quem a gente é hoje", afirmou Sandy. 

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