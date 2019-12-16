Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Beleza

Saiba quem são as misses ES Mini, Mirim, Juvenil e Teen 2020

Jovens de Guarapari, Laranja da Terra, Vitória e Aracruz levaram as coroas neste ano. Seleção aconteceu no último sábado (14), em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2019 às 17:14

Publicado em 16 de Dezembro de 2019 às 17:14

16/12/2019 - 85 meninas disputaram o Miss ES Mini, Mirim, Juvenil e Teen 2020 Crédito: Camilla Baptistin
Um novo time de misses está pronto para representar o Espírito Santo em concursos de beleza nacionais. Lara Rodegheri, 6 anos, Glenda Seibel, 12, Milena Tonini, 15, e Gabriela Ferreira, de 18, são misses ES Mini, Mirim, Juvenil e Teen 2020.
O quarteto recebeu a coroa no último sábado (14), no Espaço de Eventos do Aeroporto de Vitória. Quem animou a noite foi Jeremias Reis.
Neste ano, 85 candidatas, de diversas cidades do Espírito Santo, tiverem a chance de desfilar todo o carisma e beleza para o júri presente formado por personalidades, que avaliou o desempenho das concorrentes diante da plateia. Por sinal, Guarapari, Laranja da Terra, Aracruz e Vitória são os municípios representados pela jovens citadas, respectivamente.

O evento ainda teve caráter solidário, já que os convidados são incentivados a fazer doação de alimentos. Neste ano, foram arrecadados mais de uma tonelada de alimentos que serão doados para instituições carentes do Estado.
Idealizado pelas coordenadoras Ivete e Thays do Espírito Santo, há 20 anos o Miss ES Baby, Mini, Mirim, Juvenil e Teen tem um importante papel na vida de meninas que sonham em seguir carreira no mundo da moda. Mãe e filha, Ivete e Thays, agradeceram a Deus e aos parceiros, que ao longo dessas duas décadas, confiaram e colaboram para que o concurso seja sempre um sucesso.
Confira a relação das vencedoras que vão representar, no próximo ano, o Espirito Santo nos concursos nacionais.

RESULTADO MINI

  • Mini Miss Espírito Santo 2020, Lara Rodegheri, 06 anos, Guarapari;
  • 2º lugar - Ana Luiza Corrade, 05 anos, Vila Velha;
  • 3º lugar - Anna Lya Reis, 08 anos, Serra; 
  • 4º lugar - Izabely Fortunato, 06 anos, Vila Velha; 
  • 5º lugar - Laura Dadalto, 07 anos, Nova Venécia.
16/12/2019 - De Guarapari, Lara Rodegheri, 6, foi eleita Mini Miss Espírito Santo 2020 Crédito: Camilla Baptistin

RESULTADO MIRIM

  • Miss Espírito Santo Mirim 2020, Glenda Seibel, 12 anos, Laranja da Terra; 
  • 2º lugar: Maria Clara Maciel, 12 anos, Serra; 
  • 3º lugar: Mariana Frassi, 11 anos, Vila Velha; 
  • 4º lugar: Luna Marquardt, 09 anos, Santa Maria de Jetibá; 
  • 5º lugar: Monnara Henker, 10 anos, Serra.
16/12/2019 - De Laranja da Terra, Glenda Seibel, 12, foi eleita Miss Espírito Santo Mirim 2020 Crédito: Camilla Baptistin

RESULTADO JUVENIL

  • Miss Espírito Santo Juvenil 2020, Milena Tonini, 15 anos, Aracruz; 
  • 2º lugar: Flávia Klemz, 15 anos, Pancas; 
  • 3º lugar: Aliccia Showambach, 16 anos, Vitória; 
  • 4º lugar: Beatriz Loss, 16 anos, Viana; 
  • 5º lugar: Naysla Rapozo, 17 anos, Linhares;
16/12/2019 - De Aracruz, Milena Tonini, 15, foi eleita Miss Espírito Santo Juvenil 2020 Crédito: Camilla Baptistin

RESULTADO TEEN

  • Miss Espírito Santo Teen 2020, Gabriela Ferreira, 18 anos, Vitória; 
  • 2º lugar: Karoline Martinelli, 18 anos, Vitória; 
  • 3º lugar: Anne Alice Rhein, 19 anos, Domingos Martins; 
  • 4º lugar: Katia Schneider - 20 anos, Santa Teresa; 
  • 5º lugar: Patrícia Vieira, 21 anos, Santa Maria de Jetibá.
16/12/2019 - De Vitória, Gabriela Ferreira, 18, foi eleita Miss Espírito Santo Teen 2020 Crédito: Camilla Baptistin

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados