Sabrina Sato vai desfilar no carnaval três meses após dar à luz

Crédito: Reprodução/Instagram @sabrinasato

Sabrina Sato, 38, é uma veterana dos sambódromos. Está há 15 anos na paulistana Gaviões da Fiel. Neste ano, contudo, ela chega ao sambódromo com novas expectativas.

Mãe de Zoe, de apenas três meses, a apresentadora tem que se adaptar ao novo corpo, à disposição menor, e à rotina de amamentação da pequena.

Ela conta à reportagem que logo no primeiro ensaio de Carnaval, realizado em 18 de janeiro na quadra da Gaviões, ela percebeu a mudança em sua disposição.

"O peito fica duro quando enche de leite, fico cansada mais rápido, são as mudanças naturais do corpo [...] Por isso, minha preparação está focada em segurar o fôlego para aguentar a maratona de Carnaval e os cuidados com a Zoe."

Já as fantasias foram produzidas por seu estilista, Henrique Filho, de forma que não dependesse tanto da forma física de Sabrina, que não saberia exatamente suas medidas no dia, e pudessem ser ajustadas conforme suas necessidades.

"Estou bem mãezona, com peito grande, porque estou amamentando, quadril mais largo, tudo maior. E é assim que vou entrar na avenida", diz Sabrina.

Ela conta que voltar à forma física de antes da gravidez não é uma prioridade e que está amando seu corpo. "Depois que a Zoe nasceu percebi como as prioridades mudam e agora meu foco é sempre ela. Quero aproveitar os momentos livres ao lado dela."

Os treinos com personal são encaixados entre as horas de mamada ou quando Zoe está dormindo. "Mas só fui liberada para voltar aos treinos na semana passada. Antes estava fazendo apenas caminhadas e alongamentos leves", conta Sabrina.

"Por conta da amamentação, também não posso fazer dieta, apenas dou preferência para alimentos saudáveis, mas continuo comendo normalmente. O nosso objetivo é fortalecer meu condicionamento para entrar na avenida", completa.

Sobre os modelos que usará nos sambódromos, ela adianta apenas que virá "bem clássica" em São Paulo e mais fashion no Rio.

Sabrina ressalta, contudo, que a mudança na rotina com a amamentação não impediu que cumprisse a concorrida agenda de Carnaval. "Estou muito animada para os desfiles", diz ela, que no dia seguinte ao desfile no Anhembi parte para o Rio, onde será musa do Camarote N1 no domingo (3) e rainha de bateria no desfile da Vila Isabel, na segunda-feira (4).

Enquanto a mãe cai na folia, a pequena Zoe ficará com o pai, Duda Nagle, 35, e a avó materna, Kika. "Queria levá-la comigo para o Anhembi e a Sapucaí, mas ela ainda é muito novinha, vou deixá-la aos cuidados do Duda e da minha mãe, que vão se revezar em casa, em São Paulo, e no hotel, no Rio, para cuidar dela. Eles estão me ajudando muito nesse momento."

Depois do Carnaval, a apresentadora deve voltar ao projeto de um novo programa na Record. Ela não adianta detalhes, mas promete novidades. Uma delas será a presença de Zoe nos estúdios: Sabrina já preparou um berço para a filha em seu camarim na emissora.

"Os planos agora são de voltar com a Zoe me acompanhando. Sempre vi meu trabalho como uma extensão da minha vida."

'ERROS FAZEM PARTE DO JOGO'

Em um momento inédito de sua trajetória, Sabrina faz um balanço dos últimos anos e diz ter realizado grandes sonhos, entre eles ser apresentadora do seu próprio programa e (o mais lindo deles) se tornar mãe.

"Como é bom ter uma família que amamos. Me sinto muito mais madura e completa hoje. Não faria nada diferente, porque entendo que até os erros fazem parte do jogo e é por meio deles que aprendemos e nos tornamos pessoas melhores", diz.

A mãe orgulhosa não esconde o amor pela Zoe em fotos da pequena em suas redes sociais. Diferente de artistas como a cantora Sandy, 36, que veta fotos do filho na internet, ela vê a exposição de forma positiva.