Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pegadinha

Sabrina Sato publica foto de recém-nascido no Instagram e confunde fãs

Apresentadora, grávida de oito meses, fez pegadinha com seguidores

Publicado em 

20 out 2018 às 20:19

Publicado em 20 de Outubro de 2018 às 20:19

Sabrina Sato está grávida de Duda Nagle Crédito: Instagram / Sabrina Sato
Os seguidores de Sabrina Sato nas redes sociais levaram um susto nesta sexta-feira, 19. Isso porque a apresentadora da Record TV publicou a foto de um recém-nascido no perfil dela oficial no Instagram.
Os fãs de Sabrina imediatamente comentaram a imagem: “Parabéns, que Deus abençoe ainda mais esta família”, “Que linda...é a cara do pai”, “Nasceu japinha, parabéns”.
A apresentadora não revelou quem era a criança da imagem, mas respondeu: “Ainda estou de uns 11 meses e ela deve nascer de 12 meses ou mais”, brincou.
“Nossa, pensei que já tinha nascido” e “Pelas minhas contas, só nasceria em dezembro” foram algumas das reações após a explicação de Sabrina Sato.
No começo de outubro, a apresentadora confessou que estava ansiosa e que acreditava que não daria tempo para completar o enxoval. "É normal bater essa ansiedade no oitavo mês?", disse.
Um dia antes da ‘pegadinha’ com os seguidores, Sabrina Sato publicou uma homenagem aos médicos que acompanham a gestação. No vídeo, o momento do ultrassom da apresentadora.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Instagram sabrina sato
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar
Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados