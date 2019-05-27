Rubens Ewald Filho desmaia e é internado em estado grave em SP

Rubens Ewald Filho está internado em estado grave após sofrer um desmaio seguido de uma queda de escada rolante, em São Paulo. O jornalista e crítico de cinema está na UTI do Hospital Samaritano em Higienópolis, na região Central de São Paulo.
Em comunicado oficial, o Hospital Samaritano confirmou a internação do crítico e informou que ele está passando por um tratamento cardiológico: "O Hospital Samaritano Higienópolis informa que o jornalista e crítico de cinema Rubens Evaldo Filho foi internado na instituição na tarde de quinta-feira (23/05), após desmaio seguido de queda em escada rolante. O paciente está internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva, sem previsão de alta, para tratamento cardiológico e das fraturas decorrentes da queda."
A Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro (ACCRJ) postou ontem uma nota sobre o ocorrido: "Toda solidariedade e rápida recuperação ao crítico Rubens Ewald Filho. Ele sofreu um acidente na escada rolante em um shopping em São Paulo e está internado no Hospital Samaritano. Rubinho é um guerreiro com brilhante atuação na curadoria de alguns dos mais importantes festivais de cinema do país e o crítico que popularizou a atividade no Brasil.".
Nascido em Santos, Rubens Ewald Filho tem 74 anos e é um dos maiores especialistas em cinema do país. Já assistiu a mais de 37 mil filmes. Fez trabalhos como roteirista de novelas como "Gina", "Éramos Seis", "Drácula, Uma História de Amor" e "Iaiá Garcia", entre outras. Também como ator teve participações em filmes como "Independência ou Morte" e "Amor Estranho Amor".