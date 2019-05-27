Rubens Ewald Filho desmaia e é internado em estado grave em SP

Rubens Ewald Filho Crédito: Divulgação

Rubens Ewald Filho está internado em estado grave após sofrer um desmaio seguido de uma queda de escada rolante, em São Paulo. O jornalista e crítico de cinema está na UTI do Hospital Samaritano em Higienópolis, na região Central de São Paulo.

Em comunicado oficial, o Hospital Samaritano confirmou a internação do crítico e informou que ele está passando por um tratamento cardiológico: "O Hospital Samaritano Higienópolis informa que o jornalista e crítico de cinema Rubens Evaldo Filho foi internado na instituição na tarde de quinta-feira (23/05), após desmaio seguido de queda em escada rolante. O paciente está internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva, sem previsão de alta, para tratamento cardiológico e das fraturas decorrentes da queda."

A Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro (ACCRJ) postou ontem uma nota sobre o ocorrido: "Toda solidariedade e rápida recuperação ao crítico Rubens Ewald Filho. Ele sofreu um acidente na escada rolante em um shopping em São Paulo e está internado no Hospital Samaritano. Rubinho é um guerreiro com brilhante atuação na curadoria de alguns dos mais importantes festivais de cinema do país e o crítico que popularizou a atividade no Brasil.".