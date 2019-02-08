Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Única saída

Rosamaria Murtinho recorre a mototáxi por causa do temporal no Rio

Gente como a gente, atriz teve que driblar efeitos dos alagamentos para se locomover

Publicado em 

08 fev 2019 às 11:05

Publicado em 08 de Fevereiro de 2019 às 11:05

O temporal que atingiu o Rio de Janeiro nesta quarta-feira (6) deixou um rastro de destruição. Números oficiais são de seis mortos, muitos alagamentos, queda de árvores, bairros sem luz e acionamento de sirenes de alerta em áreas de risco.
A prefeitura decretou estágio de crise (o mais grave) por volta de 22h e recomendou aos cariocas não saírem de casa. Artistas que moram na cidade relataram nas redes sociais como afetados pelo temporal.
A atriz Rosamaria Murtinho recorreu a um mototáxi para tentar driblar os alagamentos e congestionamentos. "Presa no temporal que caiu no Rio ontem, vim de mototáxi da Rocinha e cheguei sã e salva. Ri muito pois estava de saia o rapaz que me trouxe foi ótimo e ainda disse que era meu fã", publicou a atriz na legenda da foto no Instagram.
Carolina Dieckmann postou uma imagem da rua da sua casa destruída e um coração partido na legenda. Recebeu mensagens de apoio e de preocupação dos fãs.
Juliana Paes estava cortando o cabelo quando foi surpreendida pela falta de energia elétrica. "É a primeira vez que eu corto o cabelo à luz de celular. Tem primeira vez para tudo, né?", disse a atriz.
O ator Jonathan Azevedo publicou um vídeo pedindo ajuda para os moradores do Vidigal. "Quem puder ajudar, favor entregar nos postos de coleta. Necessitamos de material de higiene e limpeza, primeiros socorros e alimentos", pediu o artista.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

alagamento temporal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados