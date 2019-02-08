Rosamaria Murtinho recorre a mototáxi por causa do temporal no Rio

O temporal que atingiu o Rio de Janeiro nesta quarta-feira (6) deixou um rastro de destruição. Números oficiais são de seis mortos, muitos alagamentos, queda de árvores, bairros sem luz e acionamento de sirenes de alerta em áreas de risco.

A prefeitura decretou estágio de crise (o mais grave) por volta de 22h e recomendou aos cariocas não saírem de casa. Artistas que moram na cidade relataram nas redes sociais como afetados pelo temporal.

A atriz Rosamaria Murtinho recorreu a um mototáxi para tentar driblar os alagamentos e congestionamentos. "Presa no temporal que caiu no Rio ontem, vim de mototáxi da Rocinha e cheguei sã e salva. Ri muito pois estava de saia o rapaz que me trouxe foi ótimo e ainda disse que era meu fã", publicou a atriz na legenda da foto no Instagram.

Carolina Dieckmann postou uma imagem da rua da sua casa destruída e um coração partido na legenda. Recebeu mensagens de apoio e de preocupação dos fãs.

Juliana Paes estava cortando o cabelo quando foi surpreendida pela falta de energia elétrica. "É a primeira vez que eu corto o cabelo à luz de celular. Tem primeira vez para tudo, né?", disse a atriz.