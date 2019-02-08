Roberto Leal revela luta contra câncer, diz que quase perdeu vista

08/02/2019 - O cantor Roberto Leal e a apresentadora Daniela Albuquerque Crédito: Divulgação/RedeTV!

O cantor português Roberto Leal vive o drama de lutar contra um câncer há dois anos. O artista de 67 anos começou com uma hérnia de disco que evoluiu para fortes dores na coluna e membros inferiores. Depois de um agressivo tratamento, três cirurgias e radioterapia, o cantor ainda desenvolveu duas cataratas e perdeu parte da visão do olho direito.

"Se eu tivesse tomado decisões de outras pessoas eu teria retirado a minha vista", desabafa em entrevista à apresentadora Daniela Albuquerque, no ar nesta quinta (7) no programa da RedeTV! "Sensacional".

Não bastasse ter de lidar com a doença, Leal, que disputou a vaga para deputado estadual por São Paulo, mas não se elegeu, afirma que ainda teve de encarar a descrença da própria família de que ele sairia dessa situação. "Muitas pessoas me visitaram e era fácil ler na cabeça delas: 'Este não sai mais daqui'. Inclusive, pessoas da minha família", conta.

Leal teve de se locomover com cadeira de rodas e, ao voltar a cantar, relata ter sido carregado muitas vezes por não conseguir chegar ao palco. Ele teve metástase na panturrilha. O carinho das pessoas, porém, continuou forte.

Por mais que tenha esperanças de se curar totalmente, o artista revela que já pensou que pudesse não resistir. "Vi a minha parte rítmica ir a zero, quase fiquei sem respirar, precisei de aparelho. Quando cheguei para a cirurgia, já estava com uma dor grande. Foi a hora em que eu quase perdi a consciência", recorda.