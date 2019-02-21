Ricardo Boechat ganha homenagem em estacionamento de emissora

A morte de Ricardo Boechat chocou o País em 11 de fevereiro, depois de uma queda de helicóptero em São Paulo. Querido e respeitado, o jornalista recebeu diversas homenagens e seu legado será sempre lembrado de forma positiva.
Veruska Seibel, a jornalista capixaba viúva de Boechat, compartilhou mais uma homenagem que o profissional recebeu.
Segundo a revista Contigo, ela publicou: "Cantinho do Boechat, onde ele sentava toda manhã para ler os jornais e fumar no estacionamento da Band, ganhou placa e tudo. Hoje passei por lá. A última foto da sequência, feita por Frederic Jean para a revista Istoé, mostra como ele fazia".