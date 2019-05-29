Repórter sofre tentativa de assalto no velório de Gabriel Diniz

Márcia Dantas, repórter do SBT, quase foi assaltada enquanto transmitia ao vivo informações que davam conta do velório de Gabriel Diniz, cantor de "Jenifer", em João Pessoa, na Paraíba. A cena foi exibida na tarde desta terça-feira (28).
Segundo informações da revista Caras, a repórter estava em João Pessoa e falou: "Roubaram o meu celular, roubaram o meu celular. Ele puxou o meu celular".
No estúdio do "Fofocalizando", Lívia Andrade se revoltou com a situação e soltou: "Lamentável, que falta de respeito. É um safado que não respeita nem o trabalho dos outros".