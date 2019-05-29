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Repórter sofre tentativa de assalto no velório de Gabriel Diniz

Márcia Dantas cobria o velório quando foi quase assaltada ao vivo

Publicado em 

29 mai 2019 às 11:28

Publicado em 29 de Maio de 2019 às 11:28

Repórter Márcia Dantas quase sofre assalto ao vivo durante velório de Gabriel Diniz, na Paraíba Crédito: SBT/Instagram/Reprodução
Márcia Dantas, repórter do SBT, quase foi assaltada enquanto transmitia ao vivo informações que davam conta do velório de Gabriel Diniz, cantor de "Jenifer", em João Pessoa, na Paraíba. A cena foi exibida na tarde desta terça-feira (28). 
> Após morte de Gabriel, Wesley Safadão cancela o lançamento de música com MC Kekel
Segundo informações da revista Caras, a repórter estava em João Pessoa e falou: "Roubaram o meu celular, roubaram o meu celular. Ele puxou o meu celular". 
> Pai de Gabriel Diniz diz que teve mau pressentimento sobre avião
No estúdio do "Fofocalizando", Lívia Andrade se revoltou com a situação e soltou: "Lamentável, que falta de respeito. É um safado que não respeita nem o trabalho dos outros". 
 

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