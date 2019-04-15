Renato Góes quer se casar com Thaila Ayala em 2019 e ser pai

15/04/2019 - Thaila Ayala e Renato Góes estão noivos Crédito: Instagram/@renatogoes

Renato Góes, 32, e Thaila Ayala, 33, ainda não se casaram, mas deixaram claro que têm o desejo de formar uma família. Goes disse em uma entrevista à revista Marie Claire que tem cada vez mais vontade de se tornar pai.

"Estou com 32 anos e meu útero está coçando também, assim como já tinha dito o João Vicente de Castro", disse o ator, que está atualmente na novela "Órfãos da Terra".

"Quando eu tinha 28 ou 29 anos, comecei a ter muita vontade de ser pai, mas ainda era algo distante da minha realidade. Depois de conhecer a Thaila, já falávamos sobre isso, ela também tinha vontade e isso ainda aguçou mais".

Goes também declarou que se casaria em uma igreja católica e faria a cerimônia em Recife, onde ele nasceu. "Se tudo der certo, a gente ainda casa este ano. Só não sei se com festa. Ela também quer ter um filho, mas quer casar primeiro. Por mim, a gente já teria agora! Acho legal pensar em casamento, queremos fazer algo mais formal, fazer isso na igreja para que minha avó esteja presente", disse.