Relacionamento de Fiuk e Isabella Scherer chega ao fim Crédito: Instagram

Fiuk, 28, confirmou que relacionamento com Isabella Scherer, 23, chegou ao fim. O ator compareceu ao primeiro dia de Rock In Rio desacompanhado e revelou para a Revista Quem que está solteiro.

A ex-namorada de Fiuk é atriz e filha do ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa. Eles confirmaram o relacionamento em junho deste ano, mas são vistos juntos desde 2017.

Especulações do fim do romance começaram a surgir há uma semana, quando o ator chegou sem Scherer para a estreia da peça "Como Ter Uma Vida Normal", que estrela Monique Alfradique.