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Filha do Xuxa

Relacionamento de Fiuk e Isabella Scherer chega ao fim

A ex-namorada de Fiuk é atriz e filha do ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa

Publicado em 

28 set 2019 às 07:34

Publicado em 28 de Setembro de 2019 às 07:34

Relacionamento de Fiuk e Isabella Scherer chega ao fim Crédito: Instagram
Fiuk, 28, confirmou que relacionamento com Isabella Scherer, 23, chegou ao fim. O ator compareceu ao primeiro dia de Rock In Rio desacompanhado e revelou para a Revista Quem que está solteiro.
> Fiuk surge irreconhecível e arranca elogios: "Ainda mais lindo"
A ex-namorada de Fiuk é atriz e filha do ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa. Eles confirmaram o relacionamento em junho deste ano, mas são vistos juntos desde 2017.
Especulações do fim do romance começaram a surgir há uma semana, quando o ator chegou sem Scherer para a estreia da peça "Como Ter Uma Vida Normal", que estrela Monique Alfradique.
No Rock In Rio, Fiuk afirmou que Drake é uma referência da atualidade. "Quero vê-lo no palco, é uma referência artística". Além disso, contou que sua arte é feita a partir de experiências pessoais: " Desde um namoro meio ferrado até uma coisa boa que acontece na sua vida, ou até uma questão política", dividiu.

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