Relacionamento de Fiuk e Isabella Scherer chega ao fim

Fiuk, 28, confirmou que relacionamento com Isabella Scherer, 23, chegou ao fim. O ator compareceu ao primeiro dia de Rock In Rio desacompanhado e revelou para a Revista Quem que está solteiro.
A ex-namorada de Fiuk é atriz e filha do ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa. Eles confirmaram o relacionamento em junho deste ano, mas são vistos juntos desde 2017.
Especulações do fim do romance começaram a surgir há uma semana, quando o ator chegou sem Scherer para a estreia da peça "Como Ter Uma Vida Normal", que estrela Monique Alfradique.
No Rock In Rio, Fiuk afirmou que Drake é uma referência da atualidade. "Quero vê-lo no palco, é uma referência artística". Além disso, contou que sua arte é feita a partir de experiências pessoais: " Desde um namoro meio ferrado até uma coisa boa que acontece na sua vida, ou até uma questão política", dividiu.