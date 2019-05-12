Rafa Vitti sobre nome da filha: 'Dois escolhendo e mil dando pitaco'

'Dois escolhendo e mil dando pitaco', diz Rafa Vitti sobre dificuldade de escolher nome da filha com Tatá Crédito: Instagram

O ator Rafael Vitti, 23, afirma estar nas nuvens com a gravidez da mulher, a atriz e apresentadora Tatá Werneck, 35, mas conta que está enfrentando um desafio na escolha do nome: "São duas pessoas escolhendo e mais mil dando pitaco", brinca ele.

Ainda há tempo para o casal pensar e ponderar as sugestões, já que Tatá está no terceiro mês de gestação. Por enquanto, Vitti, que está no ar como João Guerreiro na novela "Verão 90", garante apenas que eles escolherão um nome bem bonito para a primeira filha.

"No início [da gravidez], fiquei um pouco preocupado com tudo que eu precisava aprender. Comecei a ficar meio chato... Mas acho que é por isso que a gestação dura nove meses. Com o tempo, a gente vai acalmando e vendo que não adianta ficar muito ansioso e querendo dar conta de tudo antecipadamente."

Os cerca de vinte filhos peludos do casal -nem o próprio ator sabe dizer quantos são- também parecem animados com a chegada da nova integrante da família. "Os gatinhos que ficam com a gente no quarto deitam bem em cima da barriga da Tatá. Acho genial", conta ele animado.

"Já a nossa cadela, Alegria, é um pouco mais bruta e agitada e fica pulando na Tatá, então precisamos dar uma controlada. Mas espero que todos eles vivam em harmonia e protejam muito a nossa bebê."

Mais calmo em sua espera pelo nascimento, Vitti diz que tem aprendido muito e se transformado a cada dia desde que descobriu que seria pai. "Ouvi muito que, quando eu tivesse filhos, eu entenderia as preocupações dos meus pais comigo. Eles estavam certos."