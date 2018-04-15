Prova de Imunidade é encerrada com empate entre Ana Clara e Kaysar

"BBB 18": prova de imunidade durou quase 43 horas Crédito: Reprodução/TV Globo

Depois de quase 43 horas, a prova que garante a imunidade e um carro para o vencedor é encerrada pela produção do Big Brother Brasil, que decidiu empate entre os dois participantes que restaram na disputa, Ana Clara e Kaysar. A decisão se deu por motivos de saúde , como esclareceu o apresentador do reality Tiago Leifert ao comunicar os participantes sobre a decisão.

"A gente está se aproximando de 43 horas. Por motivos de saúde, nós vamos encerrar a prova e declarar empate. Pela saúde de vocês. A gente admira o quanto vocês lutaram", diz o apresentador, que também elogiou o desempenho da dupla.

Os dois ganharam um carro, mas a imunidade terá que ser decidida por Ana Clara e Kaysar. O benefício garante ao participante pelo menos o 4° lugar na disputa por R$ 1,5 milhões.

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