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Após 43 horas!

Prova de Imunidade é encerrada com empate entre Ana Clara e Kaysar

Ana Clara e Kaysar ficaram empatados por decisão dos produtores. Os dois levaram um carro, mas a imunidade no jogo será decidida entre os dois

Publicado em 14 de Abril de 2018 às 21:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2018 às 21:54
"BBB 18": prova de imunidade durou quase 43 horas Crédito: Reprodução/TV Globo
Depois de quase 43 horas, a prova que garante a imunidade e um carro para o vencedor é encerrada pela produção do Big Brother Brasil, que decidiu empate entre os dois participantes que restaram na disputa, Ana Clara e Kaysar. A decisão se deu por motivos de saúde, como esclareceu o apresentador do reality Tiago Leifert ao comunicar os participantes sobre a decisão.
"A gente está se aproximando de 43 horas. Por motivos de saúde, nós vamos encerrar a prova e declarar empate. Pela saúde de vocês. A gente admira o quanto vocês lutaram", diz o apresentador, que também elogiou o desempenho da dupla.
Os dois ganharam um carro, mas a imunidade terá que ser decidida por Ana Clara e Kaysar. O benefício garante ao participante pelo menos o 4° lugar na disputa por R$ 1,5 milhões. 
A PROVA
A prova, que começou na noite desta quinta-feira (12) não é do líder, mas sim um teste em que o ganhador estará imune ao próximo paredão. Neste sábado (14), haverá uma prova do líder. Em seguida, será formado o 13º Paredão. A Eliminação será no domingo (15). A primeira pessoa a desistir da prova após 25 horas foi Gleice, que saiu aplaudida pelos companheiros.

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